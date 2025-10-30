Policiales > Dulce detención
Detuvieron a dos hombres en Capital por robar 10 kilos de azúcar de una vivienda
POR REDACCIÓN
Efectivos de la Comisaría 2º detuvieron a dos hombres que fueron sorprendidos robando 10 kilos de azúcar de una vivienda ubicada en Capital.
Los detenidos fueron identificados como Cristian Calletano Montaño, de 25 años, y Matías Lisandro Lopes, de 27 años. Según la denuncia, la propietaria del domicilio advirtió a través de las cámaras de seguridad que los hombres habían ingresado al patio delantero de su casa y sustraído un bolsón de azúcar, para luego darse a la fuga.
Tras el aviso, un móvil policial inició un operativo que permitió interceptar a los sospechosos en la intersección de calles Caseros y Corrientes, donde fueron aprehendidos y se procedió al secuestro del elemento robado.
El hecho quedó bajo investigación de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Bruno Santiago, quien dispuso las medidas correspondientes y el inicio del procedimiento de flagrancia.
Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, expresó su respaldo al presidente Javier Milei tras las elecciones legislativas. Afirmó que el mensaje libertario del mandatario “resuena en todo el hemisferio” y sostuvo que los mercados “deberían facilitar la financiación de la República para 2026”.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el asalto a una familia en Villa Belgrano, una llamada anónima llevó a la Policía hasta un motel camino al aeropuerto. El operativo, que incluyó fuerzas especiales y la presencia del ministro de Seguridad, culminó con un hallazgo inesperado: los sospechosos eran una pareja que no tenía relación con el caso.