Policiales > Dulce detención

Detuvieron a dos hombres en Capital por robar 10 kilos de azúcar de una vivienda

Los sospechosos fueron captados por cámaras de seguridad mientras sustraían un bolsón de azúcar del patio de una casa. La Policía los detuvo en inmediaciones de calles Caseros y Corrientes. Interviene la UFI Flagrancia.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Los detenidos tienen 25 y 27 años. Foto gentileza. 

Efectivos de la Comisaría 2º detuvieron a dos hombres que fueron sorprendidos robando 10 kilos de azúcar de una vivienda ubicada en Capital.

Los detenidos fueron identificados como Cristian Calletano Montaño, de 25 años, y Matías Lisandro Lopes, de 27 años. Según la denuncia, la propietaria del domicilio advirtió a través de las cámaras de seguridad que los hombres habían ingresado al patio delantero de su casa y sustraído un bolsón de azúcar, para luego darse a la fuga.

Tras el aviso, un móvil policial inició un operativo que permitió interceptar a los sospechosos en la intersección de calles Caseros y Corrientes, donde fueron aprehendidos y se procedió al secuestro del elemento robado.

El hecho quedó bajo investigación de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Bruno Santiago, quien dispuso las medidas correspondientes y el inicio del procedimiento de flagrancia.

