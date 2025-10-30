Efectivos de la Comisaría 2º detuvieron a dos hombres que fueron sorprendidos robando 10 kilos de azúcar de una vivienda ubicada en Capital.

Los detenidos fueron identificados como Cristian Calletano Montaño, de 25 años, y Matías Lisandro Lopes, de 27 años. Según la denuncia, la propietaria del domicilio advirtió a través de las cámaras de seguridad que los hombres habían ingresado al patio delantero de su casa y sustraído un bolsón de azúcar, para luego darse a la fuga.

Publicidad

Tras el aviso, un móvil policial inició un operativo que permitió interceptar a los sospechosos en la intersección de calles Caseros y Corrientes, donde fueron aprehendidos y se procedió al secuestro del elemento robado.

El hecho quedó bajo investigación de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Bruno Santiago, quien dispuso las medidas correspondientes y el inicio del procedimiento de flagrancia.