Un hombre con pedido de captura por el delito de hurto fue detenido este martes por personal de la Motorizada N°1 en el departamento Santa Lucía.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos se encontraban realizando recorridas de prevención en jurisdicción de la Subcomisaría Santa Lucía Este cuando individualizaron a un hombre en actitud sospechosa quien al notar la presencia de la policía, intentó darse a la fuga.

El detenido cuanta con antecedentes policiales.

Los uniformados decidieron proceder a su captura y tras una breve persecución, los uniformados lograron aprehenderlo y constataron que se trataba de Víctor Hugo Cortez, conocido como “El Chilenito”, quien tenía pedido de captura vigente por una causa de hurto, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El detenido, domiciliado en el Barrio Colón, fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se instruyen las actuaciones correspondientes.