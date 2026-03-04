Trump amenaza con cortar todo el comercio con España por no prestarle bases militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la interrupción de todo vínculo comercial con España tras la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a permitir que aviones estadounidenses usaran las bases de Rota y Morón de la Frontera para atacar a Irán. La tensión escaló debido a que España se opuso a elevar su gasto en defensa de la OTAN al 5%, lo que provocó que Washington trasladara una docena de aviones cisterna a otros países europeos para la operación "Furia Épica".

Durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump manifestó: "España se ha portado de manera terrible". El mandatario añadió: "Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España". Asimismo, afirmó que "no quiere tener nada que ver" con el país porque "ha sido terrible". Sobre el liderazgo político, sentenció: "España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo".

Publicidad

En este contexto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que el Tribunal Supremo de EE.UU. "ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo" por vía ejecutiva. Friedrich Merz, quien intenta convencer a Madrid de aumentar el gasto militar al 3% o 3,5%, declaró: "España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras".

Por su parte, Pedro Sánchez rechazó la acción militar conjunta al considerar que "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil". La ministra Margarita Robles apuntó que EE.UU. movió sus aviones sabiendo que desde las bases españolas "no iban a poder operar en apoyo de los ataques a Irán". Ante las amenazas, el gobierno español respondió: "Si la administración norteamericana quiere revisar la relación de Estados Unidos con España, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos".

Publicidad

La ruptura afectaría un intercambio donde España tiene un déficit de 13.458 millones de euros, con importaciones estadounidenses que alcanzaron los 30.174 millones. España depende de EE.UU. para el 30% de su suministro de gas y para petróleo de firmas como Repsol, BP y Moeve, que venden combustible por 1.200 millones anuales. Sectores como el de maquinaria, farmacéuticos, vino y armamento, que exportó 127 millones el año pasado, están en riesgo ante la medida. La Comisión Europea aseguró que protegerá plenamente los intereses de la Unión.