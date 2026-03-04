En el Día Mundial de la Concientización sobre la Obesidad, que se conmemora cada 4 de marzo, especialistas sanjuaninas advirtieron que entre el 60 y el 70% de la población adulta de la provincia presenta sobrepeso u obesidad. El dato se agrava en la franja infantil: el 41% de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años también tiene exceso de peso. La tendencia, aseguran, mantiene una curva ascendente y ya configura uno de los principales desafíos sanitarios locales.

“Las cifras han ido incrementándose a lo largo del tiempo y hoy son realmente considerables”, señaló a DIARIO HUARPE la nutricionista Mariana García Sirerol al describir la situación en San Juan. En la misma línea, otra profesional de la alimentación, María Victoria Menim, precisó: “El 73% de los mayores de 18 años padece sobrepeso y el 39% obesidad”. Ambas coincidieron en que el fenómeno no es exclusivo de la provincia, pero remarcaron que el impacto local exige estrategias sostenidas de prevención y tratamiento.

Mariana García Sirerol, nutricionista.

Infancia en riesgo

“El crecimiento de la obesidad infantil es lo más alarmante”, sostuvo García Sirerol, al referirse al 41% registrado en la población de 5 a 17 años. Menim agregó que “el sedentarismo y la falta de tiempo para organizar comidas caseras influyen notablemente en adolescentes y niños”.

Según explicaron, el aumento del consumo de productos ultraprocesados y el uso excesivo de pantallas forman parte de un escenario que favorece el desequilibrio nutricional desde edades tempranas.

Hábitos cotidianos y alimentación

“La rutina diaria muchas veces nos lleva a optar por alternativas rápidas y poco saludables”, indicó García Sirerol, al advertir sobre preparaciones con escasa presencia de frutas y vegetales.

Menim coincidió y remarcó que “la falta de planificación y las comidas improvisadas terminan impactando en el peso y en la composición corporal”. Las profesionales señalaron que el desafío no pasa por la prohibición estricta, sino por establecer frecuencias adecuadas y promover elecciones conscientes.

Nutricionista María Victoria Menim.

Redes sociales y dietas milagro

En otro tramo, ambas especialistas alertaron sobre la proliferación de recomendaciones sin respaldo científico. “Si promete una solución mágica, debemos sospechar”, afirmó Menim.

García Sirerol complementó: “Dieta no es sinónimo de restricción extrema, sino una manera de comer adaptada a cada persona”. Según explicaron, los planes generalizados y las tendencias virales suelen generar ciclos de descenso y recuperación de peso, sin modificar hábitos estructurales.

Cambio cultural y responsabilidad familiar

Pese a la magnitud del problema, en los consultorios perciben un cambio de actitud. “Hoy existe mayor conciencia del autocuidado y de la importancia de una longevidad saludable”, expresó Menim.

García Sirerol subrayó que “no se puede pretender que un niño incorpore hábitos saludables si el adulto no predica con el ejemplo”. En el marco del 4 de marzo, ambas coincidieron en que la clave está en la reeducación alimentaria sostenida, el acompañamiento profesional y la construcción de hábitos familiares duraderos.