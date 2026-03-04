Un adolescente de 15 años mató a su vecino para robarle la indemnización

Un adolescente de 15 años fue detenido en las últimas horas acusado de participar en el asesinato de Christian Adrián Maddalena, un hombre de 32 años que fue ultimado de un balazo durante un robo en el partido bonaerense de Moreno. El brutal episodio ocurrió en el barrio Las Catonas y conmocionó a los vecinos, que conocían a la víctima y también al presunto agresor.

El acusado fue entregado por su propia madre en la comisaría y, por orden del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, fue trasladado a un centro de menores, donde permanecerá bajo un régimen de tratamiento tutelar intensivo mientras avanza la investigación. Sus dos cómplices permanecen prófugos y son intensamente buscados.

Un dato clave que desencadenó la tragedia

El hecho ocurrió la noche del 26 de febrero pasado en la esquina de Félix de Azara y María Montiveros. Según la reconstrucción de los investigadores, todo se desencadenó a partir de un dato que circuló rápidamente en el barrio: Maddalena había cobrado una indemnización millonaria de 11 millones de pesos por un accidente.

Horas después del cobro, Christian recibió un llamado que prometía una oportunidad tentadora: la supuesta venta de una moto. A pesar de que su propio padre le había pedido que no fuera, se presentó en el lugar donde lo habían citado tres jóvenes para concretar la operación, sin saber que caería en una trampa mortal.

La emboscada y el asesinato

En cuestión de minutos, el adolescente ahora detenido y sus dos cómplices rodearon a Maddalena, le robaron el celular y la billetera, y le exigieron el dinero del juicio que había recibido. La víctima intentó explicarles que no llevaba esa suma encima, pero los delincuentes no le creyeron.

Fue en ese momento que uno de ellos abrió fuego: un disparo impactó en el abdomen de Christian, quien cayó herido sobre el asfalto mientras los atacantes escapaban. Maddalena murió poco después como consecuencia de la gravedad de la herida, dejando una escena de horror que consternó a los vecinos.

La investigación y la entrega del menor

Entre los vecinos consternados surgió rápidamente un señalamiento: uno de los sospechosos era un adolescente de apenas 15 años, integrante de una banda de motochorros con antecedentes de robos recientes en la zona. La presión social y el trabajo de los investigadores llevaron a que la madre del joven tomara una decisión drástica: lo entregó voluntariamente en la comisaría.

El expediente fue caratulado como homicidio agravado criminis causa por el uso de arma de fuego en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego. Mientras el adolescente permanece a disposición de la Justicia juvenil, el fiscal ya tendría identificado al menos a uno de los presuntos cómplices y trabaja para definir la situación del tercer implicado.

El crimen de Christian Adrián Maddalena expone una vez más la violencia que se desata a partir de la circulación de información sensible en barrios vulnerables, donde conocer que alguien dispone de una suma importante de dinero puede convertirse en una sentencia de muerte.