El color del pelotón femenino vuelve a ser protagonista en las rutas sanjuaninas. Este miércoles 4 de marzo, la provincia pone en marcha la segunda edición de la Vuelta a San Juan para Damas, una competencia que ya se posiciona como el referente del ciclismo femenino en la región. La Etapa 1 tendrá su punto de partida en el departamento de Santa Lucía, marcando el inicio de una aventura que superará los 300 kilómetros totales de recorrido.

La largada oficial está pactada para las 16:00 horas en la intersección de Avenida Libertador General San Martín y calle Roque Sáenz Peña. Desde ese punto, las pedaleras comenzarán a desandar el camino de un certamen que se extenderá hasta el próximo domingo 8 de marzo, recorriendo diversos departamentos de la geografía local.

Presencia internacional en tierra de campeones

La competencia, que cuenta con el auspicio principal del Gobierno de San Juan, ha logrado una convocatoria de élite para su carácter amateur. Un total de 124 ciclistas integran la nómina oficial, representando a cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.

El pelotón está compuesto por una mezcla de experiencia y juventud, con categorías que van desde Junior (clases 2008-2009), Sub 23 y Elite, hasta la categoría Máster para mayores de 45 años. Esta diversidad garantiza un espectáculo deportivo de alto nivel en cada una de las cinco etapas y el prólogo que conforman la prueba.

Organización y respaldo institucional

La Vuelta a San Juan Damas 2026 cuenta con la organización de la Fundación Planeta Ramírez y la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPYR). Además, el evento recibe el respaldo estratégico del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Agencia Deportes San Juan y la Federación Ciclista Sanjuanina.

Para los vecinos de Santa Lucía y los departamentos aledaños, se recomienda circular con precaución y prestar atención a los cortes de tránsito temporales que se producirán durante el paso de las competidoras. La provincia respira ciclismo y, desde hoy, las damas son las dueñas absolutas de la ruta.

Miércoles 04 de marzo – Etapa 1

Departamento: Santa Lucía.

Concentración: 15 horas, en intersección de Avenida Libertador General San Martín y Calle Roque Sáenz Peña.

Largada: 16 horas.

Llegada: mismo punto de concentración y largada.

Recorrido: por Av. Libertador Gral. San Martín en tren controlado hasta calle Rawson, girar a la izquierda hasta Av. Sarmiento donde se dará el vía oficial. Continuar por la misma hasta calle Colón, al sur hasta calle Rawson y completar el circuito en 4 (cuatro) oportunidades, donde luego de finalizar el mismo girarán al sur en Av. Libertador Gral. San Martín hasta el punto de largada.

Total: 84,400 KM aprox.

Metas Sprint (2): Primera, al cumplir el primer giro en calle Rawson y Av. Libertador Gral. San Martín (20,9 KM); Segunda, al cumplir el tercer giro en calle Rawson y Av. Libertador Gral. San Martín (62,7 KM).