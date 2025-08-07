Policiales > Prófugo
Detuvieron a un condenado por homicidio que no volvió al Penal tras una salida transitoria
POR REDACCIÓN
Un hombre que estaba cumpliendo una condena por homicidio y no volvió al Penal tras una salida transitoria fue detenido por la Policía en el departamento Rawson.
El operativo fue realizado por personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, que depende de la Dirección Coordinación Judicial D-5. La detención se concretó en una casa del barrio Franklin, donde los efectivos encontraron al hombre, de apellido Galleguillo.
Galleguillo tenía permiso para salir por un tiempo determinado del Servicio Penitenciario, pero no regresó cuando debía hacerlo. Por eso, la Policía pidió instrucciones al Juzgado de Ejecución Penal, que ordenó su inmediata detención.
