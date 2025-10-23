Un joven de 20 años fue detenido por personal del Comando Radioeléctrico Sur luego de ser identificado como el presunto autor del robo de un teléfono celular en el barrio Independencia.

Según fuentes policiales, el detenido fue identificado como Luis Daniel Molina, quien fue interceptado durante una recorrida de prevención en la esquina de Granaderos e Independencia. En el procedimiento, los efectivos realizaron un palpado de urgencia y encontraron entre sus pertenencias un teléfono celular Motorola G20, que había sido denunciado como sustraído minutos antes.

El aprehendido no pudo acreditar la propiedad del dispositivo, por lo que fue vinculado al legajo correspondiente por el delito de robo. El teléfono fue secuestrado y puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.