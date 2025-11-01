Un menor de edad fue detenido este viernes en el departamento de Santa Lucía luego de ser sorprendido por el propietario de una vivienda, quien lo reconoció como el responsable del robo de una batería de auto. Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, el damnificado pudo identificar al sospechoso y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando personal policial de la Comisaría 5°, a bordo del móvil H-RL-106 y a cargo del cabo Carlos Ochoa y el agente Sebastián Carrizo, fue comisionado por el CISEM hasta la intersección de Avenida Libertador y calle 12 de octubre, en Santa Lucía, por un llamado que alertaba sobre una aprehensión civil.

La batería de 70 amperios que fue recuperada.

Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a Nelson Nicolás Berón, de 51 años, quien relató que alrededor de las 5:50 de la mañana se había ausentado de su domicilio junto a su familia para dirigirse a trabajar en la feria municipal. Sin embargo, minutos después, uno de sus hijos recibió una notificación en su teléfono móvil sobre la activación del sensor de movimiento de la vivienda.

Al revisar las cámaras de seguridad, la familia observó las imágenes de un sujeto robando una batería de 70 amperes marca Hi-Mart del interior del inmueble. Más tarde, al regresar a la casa cerca de las 10:00, Berón reconoció al joven implicado en las inmediaciones y, con ayuda de su familia, lo retuvo hasta la llegada de la Policía.

El propietario de la batería la reconoció cuando la Policía la encontró en una vivienda en construcción.

El acusado, de 16 años, tiene domicilio en Callejón Arroyo, en Alto de Sierra, admitió haber ocultado la batería en una vivienda en construcción cercana. Los efectivos se dirigieron al lugar indicado y lograron recuperar el elemento sustraído, el cual fue devuelto a su propietario en calidad de depositario judicial.

La intervención estuvo a cargo del ayudante de fiscal Mario Quiroga, quien dispuso la derivación del caso al Juzgado de Menores en turno. Posteriormente, el doctor Jorge Toro ordenó el traslado del menor al Centro de Adolescentes (CAD) y la realización de las pericias correspondientes, entre ellas relevamiento de cámaras, croquis ilustrativo e inspección ocular.

El operativo finalizó con la colaboración del oficial subinspector Jesús Vargas, de la Comisaría 5°, quien quedó a cargo de las medidas judiciales pertinentes.