Este 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Comida Picante, una fecha dedicada a uno de los sabores más intensos, antiguos y celebrados de la gastronomía mundial. Desde México hasta Asia, pasando por América Latina, el picante (presente en ajíes, chiles y otras variedades de pimientos) forma parte de tradiciones culinarias transmitidas de generación en generación.

El picante debe gran parte de su intensidad a la capsaicina, un compuesto que activa los receptores del dolor y genera esa sensación de ardor tan característica. Lejos de ser solo un desafío para el paladar, la capsaicina ofrece ventajas nutricionales: acelera el metabolismo, favorece la digestión, posee propiedades antioxidantes y puede ayudar a liberar endorfinas, conocidas como las hormonas del bienestar.

Celebrar esta fecha es una excusa para redescubrir ingredientes y platos emblemáticos de diversas culturas. En gastronomías tan variadas como la mexicana, la peruana o la tailandesa, el picante es sinónimo de identidad y personalidad. Aunque en Argentina el consumo de picante no es tradicionalmente dominante, en los últimos años ha ganado espacio en salsas artesanales, fusiones y recetas caseras.

Para quienes quieran sumarse a la celebración en casa, existe una receta simple pero ardiente para preparar una salsa picante de ají rojo. Entre los ingredientes se encuentran ajíes rojos frescos, ajo, cebolla, vinagre de manzana, aceite de oliva, jugo de limón y sal. El proceso (que incluye saltear los vegetales y procesarlos hasta obtener una salsa homogénea) permite añadir un toque picante a carnes, verduras asadas, empanadas o incluso pizza.

Además de sabor, incorporar picante en las comidas puede aportar beneficios saludables adicionales. Estudios indican que compuestos presentes en alimentos picantes pueden ayudar a reducir el colesterol “malo”, mejorar la circulación y favorecer la digestión, aunque su consumo debe hacerse con moderación según el gusto y la tolerancia de cada persona.

El Día Internacional de la Comida Picante es, entonces, una oportunidad para explorar sabores intensos, conocer tradiciones culinarias de todo el mundo y disfrutar de una cocina más vibrante y dinámica.