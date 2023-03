Cada 12 marzo se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, la enfermedad silenciosa que es considerada la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. En San Juan se estima que más de 8.000 personas lo padecen y la mitad de ellas no lo sabe. Se calcula que en Argentina afecta a entre el 1% y 2% de la población, principalmente en mayores de 40 años. Por eso se estima que hay más de un millón de personas en nuestro país con esta condición, aunque la mayoría lo ignora.

DIARIO HUARPE dialogó con el jefe de clínica en el Servicio de Oftalmología del Hospital Marcial Quiroga, Juan Campayo (M.P. 3.478), quien comentó los riesgos de este grupo de enfermedades buscando concientizar a los sanjuaninos para que realicen los controles de la vista necesarios, sin esperar al desarrollo de síntomas.

Publicidad

Juan Campayo, Jefe del Servicio de Oftalmología del Htal. Marcial Quiroga (Foto: Gentileza).

“El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, pero puede evitarse diagnosticándolo a tiempo. Sin embargo, como no suele dar síntomas y los adultos no se realizan controles de la vista con frecuencia, muchas veces se detecta en estados avanzados, ya con grados de disminución visual irreparables”, expresó Campayo.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

A su vez, el especialista explicó que la edad es uno de los principales factores de riesgo de desarrollar glaucoma, siendo las personas mayores de 40 años el rango etario más propenso. Además, aseveró que si bien tener familiares con glaucoma multiplica la posibilidad, la misma puede presentarse de manera congénita e incluso existen otras enfermedades que pueden contribuir a su desarrollo.

“Es una enfermedad crónica, progresiva y degenerativa del nervio óptico que produce un daño en el campo visual. Cuanto antes se diagnostique el glaucoma, menor será el daño sobre el nervio óptico y mayor será la visión que la persona podrá conservar, por eso es tan necesaria la realización de controles de la vista”.

Día Mundial del Glaucoma (Foto: Gentileza).

El oftalmólogo también destacó que se estima que entre el 1% de la población padece glaucoma. En San Juan, esto se traduce en que unas 8.200 personas lo tienen y el dato preocupante es que la mitad de ellas no están al tanto de su padecimiento.

Publicidad

“Todos los centros de salud de la provincia están capacitados y dotados de las herramientas necesarias para realizar estudios de detección y brindar tratamientos simples. Por su parte, los hospitales Rawson y Marcial Quiroga también cuentan con atenciones de alta complejidad, con tratamientos más sofisticados o incluso cirugías láser y quirúrgicas” subrayó Campayo.

Varias naciones del mundo han aprobado el consumo de marihuana mediante combustión como paliativo para esta enfermedad. Al ser consultado sobre este tratamiento, el médico expresó: “Si bien yo no he recetado nunca, es una pena que en Argentina aún no esté bien reglamentado el uso de la marihuana medicinal para tratar esta enfermedad, ya que es uno de los tratamientos más efectivos y varios países del mundo vienen empleándolo desde hace mucho tiempo”.

¿Cómo es vivir con Glaucoma?

Ricardo González es un sanjuanino de 67 años que trabaja para el Conicet en el Instituto de Energía Eléctrica en San Juan y que desde hace 35 años padece glaucoma. DIARIO HUARPE dialogó con él sobre cómo es vivir con esta enfermedad.

“Mi único síntoma fue notar una pequeña neblina en la vista cuando miraba las luces fluorescentes. Afortunadamente, tomé la decisión de ir a hacer una consulta con el oftalmólogo y fue allí que me diagnosticaron glaucoma”, explicó González.

Ricardo González, paciente de glaucoma (Foto: Gentileza).

Ricardo es paciente del Servicio de Oftalmología del Hospital Marcial Quiroga, fue intervenido quirúrgicamente de uno de sus ojos y actualmente solo toma una medicación.

“Se puede llevar una vida completamente normal, uno se adapta a convivir con esta enfermedad, pero si se debe ser muy meticuloso con el tratamiento. La medicación debe estar refrigerada y se deben respetar a rajatabla las frecuencias en que se es tomada”, contó.

Además, le dejó un mensaje a todos los sanjuaninos: “Hay mucho desconocimiento sobre esta enfermedad que realmente es silenciosa, por eso es fundamental generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de realizarse controles oftalmológicos con frecuencia”.

¿Cómo prevenir el Glaucoma?

El control para detectar el glaucoma es sencillo, consiste en medir la presión ocular, que se encuentra elevada en las personas que desarrollan esta enfermedad. Se realiza en pocos segundos, es invasivo, no duele en absoluto, no causa impresión y no incomoda a los pacientes.

Respecto de cuándo realizarse chequeos para diagnosticar el glaucoma a tiempo, la Asociación Mundial de Glaucoma recomienda lo siguiente:

Antes de los 40 años de edad: cada dos a cuatro años.

Entre los 40 y los 60 años de edad: cada dos a tres años.

A partir de los 60 años de edad: cada uno a dos años.

De todos modos, la frecuencia de los controles dependerá del riesgo que cada persona tenga en particular. Recomiendan, inicialmente, un examen oftalmológico de rutina en todos los adultos, que incluya toma de la presión intraocular y, en lo posible, evaluación del nervio óptico. Luego, aquellos con riesgo de desarrollar glaucoma necesitarán exámenes médicos más frecuentes y también exámenes complementarios para evaluar su evolución en el tiempo.