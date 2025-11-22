Cada 22 de noviembre se conmemora en Argentina el Día del Psiquiatra, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de quienes promueven la salud mental y acompañan a las personas en su proceso de recuperación emocional.

El Grupo INECO, a través de su Fundación, se dedica a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales, así como a la investigación del cerebro humano.

La salud mental es fundamental para el bienestar integral y la psiquiatría moderna ha evolucionado hacia un enfoque que integra factores biológicos, psicológicos y sociales. Según el doctor Marcelo Cetkovich Bakmas, director médico y jefe del Departamento de Psiquiatría de INECO, “la psiquiatría ha evolucionado hacia una mirada integradora que combina evidencia científica, empatía y comprensión del contexto de vida de cada paciente. No se trata solo de controlar síntomas, sino de acompañar a las personas para que puedan desarrollar una vida plena y significativa”.

En un contexto donde aumentan los casos de estrés, ansiedad y trastornos del ánimo, los psiquiatras juegan un rol fundamental en la detección temprana, el tratamiento interdisciplinario y la prevención del sufrimiento emocional.

Desde la neurociencia, se sabe que la salud mental depende tanto de procesos cerebrales como de la manera en que cada individuo interpreta y se relaciona con su entorno. La doctora María Silvina Domínguez, coordinadora médica y miembro del Departamento de Psiquiatría de INECO, afirma que “promover la salud mental implica trabajar sobre múltiples dimensiones: los hábitos, los vínculos, el descanso, el sentido del trabajo y la conexión con uno mismo. Desde la psiquiatría buscamos ofrecer herramientas que fortalezcan la resiliencia y el bienestar emocional en cada etapa de la vida”.

Cinco recomendaciones para cuidar la salud mental:

Ante síntomas persistentes como tristeza, ansiedad, insomnio o irritabilidad, es fundamental solicitar ayuda profesional.

Las prácticas de autocuidado constituyen la base del equilibrio emocional.

Reconocer los propios límites ayuda a prevenir el agotamiento mental.

Compartir emociones con amigos, familiares o grupos de apoyo contribuye a disminuir el aislamiento y fomenta la empatía.

Buscar ayuda es un acto de valentía que impulsa una sociedad más empática e inclusiva.

El Día del Psiquiatra también invita a reflexionar sobre la necesidad de construir sistemas de salud más accesibles, humanos y fundamentados en evidencia científica. Desde INECO y su Fundación, el compromiso continúa siendo integrar ciencia, innovación y empatía para mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de las personas.