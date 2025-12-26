El arquero Emiliano “Dibu” Martínez rememoró sus celebrados bailes luego de atajar penales en la definición del Mundial Qatar 2022 y lanzó una frase que encendió ilusión entre los fanáticos: “Les prometo que vamos a bailar otra vez”, en alusión a la posibilidad de revivir momentos de gloria deportiva con la selección argentina.

Dibu, figura clave en la consagración mundialista, hizo estas declaraciones en el marco de una entrevista y un video que compartió en sus redes sociales, donde repasa aquellos instantes inolvidables que quedarán marcados en la historia del deporte nacional.

Los bailes del arquero, que se volvieron icónicos tras la tanda de penales frente a Francia en la final, simbolizaron no solo el alivio por los atajados decisivos, sino también la euforia colectiva de un país que celebró su tercera copa del mundo.

Con su declaración, Dibu alimenta la expectativa de los hinchas por nuevos hitos internacionales, mientras continúa su carrera tanto en la selección como en su club, consolidándose como uno de los arqueros más carismáticos y determinantes de su generación.

La frase también refleja el vínculo afectivo que mantiene con los simpatizantes, que no solo valoran su rendimiento deportivo, sino también su personalidad y presencia en momentos de tensión competitiva.