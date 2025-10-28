Diego Santilli cumplió su promesa de campaña. El diputado provincial electo en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza accedió a raparse en vivo en el canal de streaming Carajo, donde había surgido la iniciativa. Allí fue “pelado” por un barbero, tal como se había comprometido a hacer en la antesala de las elecciones legislativas.

Santilli había realizado tal promesa frente a el escenario difícil que se le presentaba al partido que conduce el presidente Javier Milei en las semanas previas a los comicios, con la derrota por 14 puntos en las elecciones provinciales del 7 de septiembre como antecedente inmediato. “Si lo damos vuelta me pelo”, había prometido el entonces candidato.

Su compromiso también estaba ligado a un slogan de campaña: dado que en la boleta libertaria en la provincia de Buenos Aires la imagen principal no era la suya si no la de José Luis Espert - quien no tiene cabello y debió declinar su candidatura - Santilli había intentado instalar la frase “para votar al colorado marcá al pelado”.

La situación, que aportaba una cuota de gracia a los actos proselitistas del dirigente bonaerense, finalmente se convirtió en un requerimiento frecuente de los periodistas ante cada aparición pública. “¿Te vas a pelar?”, era la consulta recurrente a Santilli, quien se mostraba recurrente. “Yo dije que me pelaba si ganábamos”, había respondido horas antes de que se conozcan los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio. El legislador electo parecía en ese momento estar conforme con su desempeño, pero aún incrédulo ante la posibilidad de un triunfo en un tradicional bastión peronista como la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, el ex vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires regresó a La Misa, el contenido principal del canal de Youtube Carajo y cumplió con lo prometido. Sin embargo, no fue el único que accedió a quedar con el pelo al ras del cuero cabelludo.

El conductor de La Misa, Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, no tardó en hacer lo propio. En pocos minutos, el popular tuitero también lucía sin cabello. Todos el procedimiento estuvo a cargo de otro personaje conocido en las redes sociales: Darío Del Casale, popularizado como el Tano de Il Figaro.