Donald Trump volvió a referirse a Javier Milei, esta vez en un discurso en la Cumbre Conservadora (CPAC) en Virginia, en el marco de las elecciones primarias en los Estados Unidos de este año. El precandidato norteamericano le dejó un mensaje de aliento al presidente argentino en donde recalca que el parece un gran hombre y que desea que le vaya bien.

“Lo amo porque él ama a Trump. Cuando llamó, atendí su llamada. Cualquiera que me quiera, me agrada. Él es en tipo diferente de “MAGA”: “Hacer a Argentina Grande de Nuevo”, expresó el republicano en sus primeras palabras sobre Javier Milei y en referencia a su slogan célebre de su campaña en Estados Unidos, MAGA - Make América Great Again.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Luego, agregó: “Eso es bastante bueno. Yo dije que se podía tener eso. Y lo está haciendo. Está haciendo un buen trabajo allí. Está recortando drásticamente, se está deshaciendo de muchos desperdicios y de muchas cosas. Espero que les vaya bien, porque es un lugar precioso. Un país precioso. Y creo que tienen un buen líder ahora mismo. Es un tipo duro”, finalizó el candidato en la conferencia en Richmond, Virginia.

Donald Trump desafió a Joe Biden a someterse a un test cognitivo por sus “terribles decisiones”

Donald Trump pidió este jueves al presidente Joe Biden, su casi seguro rival en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, que se someta a “un test cognitivo” debido a las “terribles decisiones” que toma en la Casa Blanca.

Trump suele presumir de sus resultados en un test sencillo para detectar demencia en un momento en el que los errores de ambos preocupan por su avanzada edad.

Publicidad

“Joe Biden El Canalla debe realizar un test cognitivo. Tal vez así podamos descubrir por qué toma decisiones tan terribles”, publicó el magnate republicano, de 77 años, en la red Truth Social. Biden tiene 81 años.

“Yo hice dos y los aprobé (¡sin errores!). ¡Todos los presidentes, o las personas que quieran convertirse en presidente, deben realizar este examen obligatoriamente!”, afirmó.