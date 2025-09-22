Decenas de miles de personas se reunieron el domingo en Glendale, Arizona, para rendir homenaje a Charlie Kirk, activista conservador asesinado el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah. El evento fue encabezado por el presidente Donald Trump y líderes del movimiento “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez” (MAGA).

Trump calificó a Kirk como un “mártir” y afirmó que su muerte representaba una amenaza a toda la nación. “Fue un ataque a nuestras libertades y derechos más sagrados, otorgados por Dios. El arma le apuntaba a él, pero la bala nos apuntaba a todos”, declaró.

El homenaje combinó la solemnidad de un funeral con la energía de un mitin político y un servicio religioso masivo. El estadio, con capacidad para 63.400 personas, se llenó rápidamente de asistentes vestidos de rojo, blanco y azul. Los primeros en llegar hicieron fila antes del amanecer. La seguridad fue estricta y los oradores hablaron detrás de un cristal a prueba de balas.

El vicepresidente JD Vance, Elon Musk y otros funcionarios del gobierno acompañaron a Trump. Los oradores destacaron la profunda fe de Kirk y su convicción de que los jóvenes conservadores deben transmitir sus valores para garantizar la continuidad del movimiento. “Charlie se unió a una larga lista de hombres y mujeres valientes que fueron martirizados por sus creencias”, afirmó Donald Trump Jr.

Durante el homenaje se instalaron mesas de registro de votantes operadas por Turning Point USA, la organización fundada por Kirk, con el lema: “No solo ores por el cambio, vota por él”. La organización había tenido un papel central en la movilización de votantes jóvenes en la última elección presidencial.

El acto generó debate sobre violencia, libertad de expresión y polarización política en Estados Unidos. Trump responsabilizó a la “izquierda radical” y advirtió que actuará contra organizaciones y donantes progresistas que, según él, celebren la muerte de Kirk. Oradores como Jack Posobiec y Stephen Miller hicieron llamados a reforzar la misión conservadora, mientras figuras como Marco Rubio y Pete Hegseth resaltaron el impacto de Kirk en la política universitaria y su activismo en defensa de valores conservadores y religiosos.

El homenaje cerró con rezos, música de bandas cristianas y discursos que combinaron política, fe y recuerdo del activista, consolidando la figura de Kirk dentro del movimiento MAGA.