Dos fracturas y mucha sangre: así quedó Dan Hooker tras vencer a Jalin Turner

Dan Hooker sigue dando para hablar en UFC, luego de una batalla más que impresionante el fin de semana. El evento del UFC 290, el mencionado chocó con Jalin Turner en el T-Mobile Arena de Las Vegas y tuvo que pelear por más de un round con dos fracturas en su cuerpo. Ambos terminaron con mucha sangre y entregaron una de las mejores contiendas en lo que va del 2023.

En una entrevista con The MMA Hour, Dan habló justamente sobre lo ocurrido en la pelea del pasado sábado. "Regresé y observé y creo que fue un proceso un poco lento. Creo que fue una patada frontal en la primera ronda que creo que podría haberlo roto un poco", fue lo que comenzó diciendo, dejando en claro cómo fue que ocurrió una de las fracturas con las que terminó el combate.

"Justo al empezar el segundo asalto, me miro el brazo porque no responde como yo quiero, y entonces, él asesta un par de patadas más y creo que eso lo rompe. Definitivamente lo sentí en el segundo round. Me dije: ‘Aquí pasa algo’. Yo no podía sentir mi mano derecha, y luego no fue hasta la tercera ronda, lo dejé caer y traté de acabar con él, yo estaba siguiendo con golpes, y fue un golpe y yo estaba como: ‘Voy a lanzar mi mano derecha de todos modos’", sumó Hooker.

Por otra parte, el neozelandés de UFC indicó: "Lancé el derecho y sentí que se me iba completamente de sitio. Todo mi brazo derecho se quedó muerto. No quería ganar así. Sólo lo controlaba por arriba con mi codo derecho y me mantenía arriba golpeándolo con mi mano izquierda. Bastante dolorido. Pero, ¿qué se le va a hacer? Lo arreglaremos todo y volveremos a estar al cien por cien en poco tiempo".

Una guerra en UFC

Además, como se pudo ver en las redes sociales. Dan Hooker compartió una imagen en las redes sociales junto al derrotado, sosteniendo la amistad que tiene con Jalin Turner a pesar de ser rivales en el octágono. "Es un chico duro. Tiene un gran futuro. Lo respeto mucho. Estoy muy agradecido por el apoyo de todos y de todos los que me apoyaron y sabían que pasaría por el otro lado", cerró.