El próximo domingo 24 de agosto, Rivadavia será sede de uno de los eventos más esperados por vecinos. Se trata de la primera edición del Concurso del Churro, una jornada que combinará gastronomía, espectáculos y actividades culturales en la Plaza Cívica del Parque Rivadavia, desde las 16 horas.

La propuesta forma parte de la agenda festiva por los 117 años del departamento, y busca reunir a los vecinos en torno a una tradición que convoca tanto a cocineros aficionados como a familias y emprendedores locales. Los participantes podrán presentar sus mejores recetas de churros y competir por grandes premios.

Además del concurso, el evento contará con la presencia de artesanos, músicos y espectáculos en vivo. Las inscripciones son gratuitas y se realizan a través de WhatsApp, en los números 2646-244219 y 2645-859022.

Esta iniciativa busca poner en valor el trabajo de los vecinos y fomentar el encuentro en uno de los espacios más emblemáticos del departamento.