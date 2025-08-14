Viral: los All Blacks compartieron una jornada con los reclusos del penal 48 de Buenos Aires

En la antesala de su debut frente a Los Pumas por el Rugby Championship, los All Blacks sorprendieron con una visita cargada de simbolismo al Penal 48 de San Martín, Buenos Aires. En lugar de enfocarse únicamente en su preparación deportiva, el entrenador Scott Robertson y el forward Viliami Pasilio Tosi eligieron compartir una jornada con los internos del penal, integrantes del equipo de rugby “Espartanos”, que busca la reinserción social a través del deporte.

Durante su paso por la unidad, los neozelandeses recorrieron las instalaciones, presenciaron partidos organizados por los reclusos e incluso protagonizaron un emotivo intercambio de hakas con los jugadores del penal. “Es maravilloso verlos jugar. Ser parte de un equipo les va a dar recuerdos para toda la vida”, expresó el head coach Robertson, destacando el impacto que el rugby puede tener más allá del campo de juego. La actividad se enmarca en el Programa Integral Espartano, que ya se replica en 44 cárceles argentinas y también en otros países como Chile, España, Uruguay y Perú.

Publicidad

La viral visita de los All Blacks

Sebastián Perasso, embajador de la Fundación Espartanos y referente del SIC, participó del encuentro y relató cómo se vivió la jornada: “Robertson y Tosi recorrieron la Unidad 48, conocieron el auditorio, vieron un partido y al final el forward de los All Blacks hizo un haka frente a los Espartanos, que luego replicaron. Fue una jornada impresionante, llena de orgullo y alegría para todos”.

Según Perasso, la iniciativa partió de los propios All Blacks, quienes manifestaron su interés por conocer el trabajo que se realiza en el penal con el rugby como herramienta de transformación. “Los chicos juegan con un espíritu notable. Lo que más me sorprendió fue ver a Robertson, muy entusiasta, observando con atención cómo todos participaban, cambiando equipos cada 10 minutos para que nadie quedara afuera”, agregó.

Publicidad

¿Cuándo se enfrentan los All Blacks y Los Pumas?

Los All Blacks ya habían visitado esta unidad en 2018, y todo indica que repetirán la experiencia la próxima semana, tras enfrentar a Los Pumas en Córdoba. En esa ocasión se espera una nueva demostración de habilidades y un cierre con partido final. El esperado debut ante el conjunto argentino será este sábado a las 18:10 en el estadio Mario Alberto Kempes, con transmisión en vivo por Disney+ Premium.