Revolución cripto en el fútbol inglés: el Real Bedford marca tendencia en Europa

En una época donde las criptomonedas transforman industrias enteras, el fútbol no ha quedado ajeno a esta evolución. El Real Bedford, un modesto club del condado de Bedfordshire, Inglaterra, se ha convertido en el primer equipo del continente en operar bajo un modelo financiero basado en Bitcoin. Este enfoque innovador ha generado un notable impacto tanto dentro como fuera del campo, impulsando al equipo a escalar posiciones en las ligas inglesas a una velocidad sorprendente.

Actualmente en la Premier Division Central, la séptima categoría del fútbol inglés, el Real Bedford ha logrado tres ascensos consecutivos desde 2022. Desde diciembre de 2024 mantiene un invicto destacable y acumula 13 victorias al hilo, cifras que reflejan su crecimiento deportivo. Este despegue coincidió con la adquisición del club por parte de Peter McCormack, un influyente empresario del mundo cripto y conductor de uno de los podcasts de Bitcoin más reconocidos a nivel global. En 2022, McCormack se hizo cargo de una institución que hasta entonces había transitado los niveles más bajos del fútbol inglés.

Publicidad

Revolución en el mundo del fútbol

La llegada de McCormack no solo implicó un nuevo enfoque de gestión, sino también una fuerte inyección de capital. En 2024, los hermanos Cameron y Tyler Winklevoss, conocidos tanto por su vínculo con Facebook como por su rol pionero en el mundo de las criptomonedas, invirtieron u$s4.500.000 en Bitcoin para quedarse con el 45% del club. A partir de entonces, el Real Bedford inició una etapa de transformación profunda: rediseñó su escudo, renovó su estadio, el McMullen Park, y reorganizó toda su economía en torno al uso de criptoactivos. Desde entonces, es posible pagar entradas, alimentos y estacionamiento con monedas digitales.

“Desde el primer momento, mi objetivo fue llevar al club hasta la Premier League”, expresó McCormack al asumir el control de la institución, y los resultados parecen acompañar su ambición. Lo que comenzó como una propuesta alternativa en una liga semiprofesional, se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo el fútbol puede beneficiarse del auge de las criptomonedas. Hoy, el Real Bedford ya no es solo un equipo de ascenso, sino un símbolo de innovación deportiva y financiera.

Publicidad

La participación de los hermanos Winklevoss también ha sido clave para proyectar al club en el plano internacional. Fundadores de Gemini, una de las plataformas cripto más importantes del mundo, ambos tienen una historia ligada al deporte: fueron remeros olímpicos y representaron a Estados Unidos en los Juegos de Pekín 2008, donde alcanzaron la final. Con un patrimonio individual cercano a los u$s2.700 millones, su experiencia y respaldo económico han sido fundamentales para consolidar el modelo que hoy posiciona al Real Bedford como un pionero del fútbol del futuro.