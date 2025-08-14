El presidente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, anunció que el legislador nacional José Luis Espert encabezará la boleta de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre. La decisión, solicitada por el presidente Javier Milei, confirma a Espert como la figura principal en la estrategia electoral libertaria en el distrito con mayor peso electoral del país, que renueva 35 bancas en la Cámara baja.

En declaraciones radiales, Pareja aseguró que Espert será “la cara visible” del equipo que buscará consolidar la presencia libertaria en el Congreso. El diputado participará este jueves en el acto inaugural de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, junto a candidatos provinciales que competirán en los comicios del 7 de septiembre. Su perfil combina un alto nivel de conocimiento público y un discurso centrado en temas de seguridad y economía, lo que lo posiciona como uno de los candidatos más competitivos.

La lista preliminar también contempla a dirigentes del PRO, como Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro, así como a la actual diputada nacional Florencia De Sensi. El armado electoral incluye un acuerdo con el macrismo, que tendrá tres lugares entrables, mientras que el resto de las bancas será ocupado por referentes libertarios y aliados, entre ellos integrantes de Las Fuerzas del Cielo y representantes cercanos a Patricia Bullrich.

Además de Espert, Carolina Píparo es la única diputada libertaria que deberá renovar su banca en octubre. Con estos nombres, el oficialismo busca asegurarse más de 10 escaños en la Cámara baja, con una negociación de candidaturas que apunta a replicar el reparto de fuerzas alcanzado en las listas bonaerenses del mes pasado. La definición final de los puestos será clave para configurar el Congreso que deberá tratar las reformas impulsadas por Milei el próximo año.