El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para San Juan durante el jueves 14 y viernes 15 de agosto de 2025. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con predominio de cielos parcialmente nublados y bajas probabilidades de precipitaciones.

Jueves 14 de Agosto

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 6°C. El viento soplará del sur con intensidades entre 23 y 31 km/h. Para la tarde, se espera un leve ascenso térmico hasta los 17°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y el viento rotando al noreste con la misma intensidad. En la noche, la temperatura descenderá a 12°C, continuando con vientos del noreste y sin probabilidad de lluvias (0%).

Viernes 15 de Agosto

En la madrugada, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura de 9°C y vientos del noroeste entre 13 y 22 km/h. Hacia la mañana, las nubes aumentarán (mayormente nublado), con una mínima de 7°C y vientos del noreste (23-31 km/h). En la tarde, se prevé una máxima de 17°C, con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones (0-10%). Por la noche, persistirá la nubosidad, la temperatura bajará a 8°C y el viento mantendrá su dirección e intensidad.