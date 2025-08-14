Provinciales > Pronóstico
Pronóstico del tiempo en San Juan para el 14 y 15 de agosto
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para San Juan durante el jueves 14 y viernes 15 de agosto de 2025. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con predominio de cielos parcialmente nublados y bajas probabilidades de precipitaciones.
Jueves 14 de Agosto
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 6°C. El viento soplará del sur con intensidades entre 23 y 31 km/h. Para la tarde, se espera un leve ascenso térmico hasta los 17°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y el viento rotando al noreste con la misma intensidad. En la noche, la temperatura descenderá a 12°C, continuando con vientos del noreste y sin probabilidad de lluvias (0%).
Viernes 15 de Agosto
En la madrugada, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura de 9°C y vientos del noroeste entre 13 y 22 km/h. Hacia la mañana, las nubes aumentarán (mayormente nublado), con una mínima de 7°C y vientos del noreste (23-31 km/h). En la tarde, se prevé una máxima de 17°C, con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones (0-10%). Por la noche, persistirá la nubosidad, la temperatura bajará a 8°C y el viento mantendrá su dirección e intensidad.
Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Geocriología, Glaciología y Cambio Climático de la UNSJ, confirmó que el próximo ciclo hídrico en San Juan será inferior al actual. Las reservas de nieve están muy por debajo de las registradas en 2024 y la probabilidad de nevadas extraordinarias es mínima.