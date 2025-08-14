Una carta inédita de San Martín reveló vínculos claves en la independencia sudamericana

Una carta manuscrita de José de San Martín, fechada el 19 de marzo de 1827 en Bruselas, fue recientemente descubierta en Escocia y ha despertado el interés de historiadores de todo el mundo. El documento, hallado en los archivos de la Universidad de Aberdeen, estaba entre los papeles personales de James Duff, IV Conde de Fife, un noble escocés que mantenía una estrecha relación con el Libertador. Esta carta, desconocida hasta ahora, ofrece nuevas perspectivas sobre las conexiones entre América del Sur y el Reino Unido en plena era de independencia.

La misiva se centra en la figura del General William Miller, a quien San Martín presenta como un “compatriota” y héroe de la causa libertadora. En ella, el prócer resalta el papel crucial que Miller desempeñó en las luchas emancipadoras, subrayando que América le debe “no pequeña parte de su independencia” y recordando “la sangre en repetidas veces derramada” por este militar británico al servicio de la libertad latinoamericana. Este testimonio refuerza la importancia de las alianzas personales y militares entre líderes de distintas nacionalidades durante las guerras de independencia.

Un hallazgo histórico

El hallazgo fue posible gracias a un equipo interdisciplinario de investigadores argentinos y escoceses, entre ellos Juan Dávila y Verdin, Ian Williams, Pam Williams, Colin Helling y Veronica Owen. El grupo contó con el respaldo de los fideicomisarios de Mar Estate, el Duque de Fife y las Colecciones Universitarias de Aberdeen. Para los especialistas, este documento representa una valiosa fuente para reinterpretar la historia del proceso independentista en el continente.

“La carta nos permite observar las redes diplomáticas y humanas que trascendieron fronteras en el siglo XIX”, explicó Dávila y Verdin, coordinador del proyecto. Según los investigadores, estos documentos arrojan nueva luz sobre el papel que desempeñó el Reino Unido en la independencia sudamericana, revelando una trama política más compleja de lo que se conocía hasta ahora. Los informes y análisis del hallazgo serán publicados en los próximos meses y estarán disponibles para académicos y público general.

San Martín tuvo una relación profunda y duradera con el Reino Unido, país donde residió en varios momentos de su vida. En 1811 vivió en Londres, donde entró en contacto con otros patriotas latinoamericanos, y regresó al Río de la Plata en una fragata británica. Años más tarde, tras su retiro, volvió a establecerse en suelo británico, donde fue distinguido en 1824 con la Libertad del Burgo Real de Banff. Hoy, su legado en el Reino Unido sigue vivo en monumentos, museos y placas conmemorativas que recuerdan su paso por tierras británicas.

Lo que decía la carta hallada de José de San Martín

Bruselas, Marzo 19 de 1827

Mi querido amigo,

Hace un siglo que he escrito a V ., pero como nuestra amistad no se demuestra por un protocolo de cartas, y si a esto se añade mi fuerte aversión a amar las plumas convendrá V. en que he tenido razón en no molestarlo con mis cartas.

V. ama mucho a los hombres bravos y honrados.

He aquí en dos palabras la apología de mi Amigo el General Miller a quien le encargo haga a Usted una visita en mi nombre. A este tan recomendable compatriota le merece la América una no pequeña parte de su Independencia y la memoria de los servicios que le he prestado a costa de su sangre en repetidas veces derramada, no podrán olvidarse mientras exista el reconocimiento entre los hombres.

Ignoro si estará V. en su encantadora casa de Duff House, siguiendo mantenga vida filosófica, o se habrá V. vuelto a meter en el bullicio de Londres.

Existen la amable mayoría y la honradez no le hieran tenga V. la bondad de darle mis memorias, como anualmente a mis buenos amigos de Banff.

Mi vida es tranquila y conforme, los veranos los empleo en viajar, y los inviernos formo mis cuarteles en esta: por que cuarenta y ocho navidades que gravitan sobre mi pobre individuo, no me dejan pensar en otra cosa si no en que…

Il jour d’un autre il suffit qui a la fin (“El día ajeno será suficiente, al final” .)

Il a happé le bout de l’année (“Ha atrapado el final del año. ”)

A Dios mi buen amigo que la felicidad le sea inseparable, son los votos de mí.

José de San Martín.