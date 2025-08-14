En un importante operativo policial, personal de la Unidad Rural de la Policía de San Juan llevó a cabo varios allanamientos en el departamento Pocito, culminando con la detención de dos hombres mayores de edad y el secuestro de un arsenal de elementos ilegales. Las medidas judiciales, otorgadas por el titular de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, se basaron en una exhaustiva investigación iniciada tras el conocimiento de la sustracción de efectos en una finca ubicada sobre la Ruta Nacional N° 40.

El arma encontrada en el allanamiento.

Los allanamientos resultaron positivos en los domicilios de Pocito. Los uniformados lograron incautar elementos directamente utilizados en la comisión del ilícito original, así como otros efectos que habían sido denunciados como robados en distintas dependencias policiales.

Entre los hallazgos más relevantes se destacan:

Una moto guadaña.

Rollos de alambre.

Rollos de cables empleados para conexiones eléctricas subterráneas.

Además de los objetos vinculados a robos, los allanamientos revelaron otras actividades ilícitas que ameritaron la intervención de distintas esferas judiciales:

En uno de los domicilios, se secuestró un rifle calibre 22 con cartuchos, lo que derivó en la intervención del fuero de Flagrancia.

Se hallaron aproximadamente 50 aves en cautiverio, las cuales estaban destinadas a la comercialización ilegal. Junto a ellas, se encontraron cerca de 65 tramperos, jaulines y jaulas, lo que dio intervención al Juzgado de Faltas de Segunda Nominación.

Uno de los objetos robados.

Para el resguardo de las aves, personal de Flora y Fauna participó activamente en los allanamientos. Esta entidad procedió al traslado, resguardo y cuidado de los animales, con el objetivo de regresarlas a su hábitat natural una vez recuperadas.

Los dos hombres detenidos, ambos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia. Todos los elementos secuestrados, desde los objetos robados hasta el arma y los elementos relacionados con la fauna ilegal, han sido vinculados a las causas correspondientes y se encuentran a disposición de las respectivas unidades judiciales.