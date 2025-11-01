Efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste detuvieron a dos jóvenes que fueron sorprendidos robando cebollas en una finca de Rivadavia. El procedimiento se concretó en horas de la tarde de este jueves, cuando el propietario del predio dio aviso al 911 tras ver a los sospechosos huyendo con mochilas cargadas.

Según informaron fuentes policiales, los aprehendidos fueron identificados como Rodrigo Damián Mercado Núñez, de 21 años, y Miguel Ramos Mondaca, de 22, ambos con domicilio en el barrio Marquesado II, en Rivadavia. El damnificado fue identificado como Eduardo Galdeano, de 54 años, quien reside en Rawson y es propietario de la finca afectada, ubicada al oeste del hospital Julieta Lanteri.

Todo comenzó cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas fue comisionado por el Cisem tras un llamado de emergencia. El denunciante relató que había visto a dos hombres salir de su finca con mochilas y una bolsa de consorcio. Al llegar a la zona, los uniformados observaron a dos sujetos con las características aportadas y procedieron a identificarlos.

Durante la entrevista, los efectivos constataron que ambos llevaban consigo cuatro mochilas y una bolsa cargada de cebollas. Ante las sospechas, se dirigieron hasta una finca denominada Valle Encantado, donde el encargado de la producción reconoció los efectos como de su propiedad. La víctima aclaró que se trata de la única finca de la zona dedicada al cultivo de cebollas.

Además, entre las pertenencias de los sospechosos, la Policía secuestró dos cuchillos tipo Tramontina, presuntamente utilizados para cortar los bulbos sustraídos. Ambos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Andrés Cerutti, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por el delito de robo en grado de tentativa.

El procedimiento fue ejecutado por personal del Comando Radioeléctrico Oeste, en el marco de las tareas de patrullaje y prevención del delito en zonas rurales del departamento Rivadavia.