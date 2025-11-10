Dramático rescate: un policía cayó a un pozo durante persecución en Capital

Un cabo de la Comisaría 27° resultó lesionado durante un operativo desarrollado el domingo por la noche en las inmediaciones de la usina ubicada sobre calle Maradona, en el departamento Capital. El hecho ocurrió cuando el uniformado perseguía a un sospechoso de haber cometido un delito.

El efectivo, identificado como Aguilar, se encontraba en persecución a pie de un individuo cuando, sin advertir la presencia de un pozo, cayó a una profundidad estimada entre tres y cuatro metros. El incidente obligó a movilizar a personal especializado de la Dirección de Bomberos de la Policía de San Juan.

Los equipos de rescate trabajaron en el lugar para extraer al policía del fondo del pozo. Una vez rescatado, el cabo Aguilar recibió atención médica inmediata en el sitio y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para una evaluación más exhaustiva. Según informaron fuentes oficiales, el efectivo se encuentra fuera de peligro.