Duplantis hace historia: superó los 6,30 m y suma su 14º récord mundial
POR REDACCIÓN
Armand “Mondo” Duplantis volvió a situarse en el centro del atletismo mundial al superar los 6,30 metros en la final del salto con garrocha en Tokio, logrando su decimocuarto récord mundial. La hazaña tuvo lugar en el Estadio Nacional de la capital japonesa durante el Mundial de Atletismo 2025, donde el sueco obtuvo su tercera medalla de oro consecutiva en la especialidad.
La competencia fue dominada de principio a fin por Duplantis, mientras que el griego Emmanouil Karalis se quedó con la medalla de plata tras saltar 6,00 metros y el australiano Kurtis Marschall alcanzó el bronce con 5,95 metros. Mondo mostró un salto estratégico y meticuloso: erró su primer intento a 6,30 metros, se concentró y concretó el registro en el segundo intento, recibiendo la felicitación de sus rivales en la pista.
Desde febrero de 2020, Duplantis ha mantenido una hegemonía absoluta tras superar el récord de Renaud Lavillenie (6,16 m). Su progreso centímetro a centímetro no solo le ha asegurado títulos mundiales, sino también incentivos económicos significativos: la World Athletics otorga un bono de 100.000 dólares por cada récord mundial, suma que hasta ahora ha superado los 1,2 millones de dólares.
El sueco aplica una estrategia que maximiza tanto sus resultados deportivos como sus ingresos, evitando batir múltiples récords en una sola competencia debido a las reglas de bonificación, y distribuyendo sus avances a lo largo del calendario mundial.
La lista de récords mundiales de Duplantis refleja su constancia y precisión: desde los 6,17 m en Torun, Polonia, en febrero de 2020, hasta el reciente hito de 6,30 m en Tokio. Cada nuevo registro confirma su meticulosidad y su enfoque en perfeccionar técnica y concentración, centímetro a centímetro.
Con 25 años, Duplantis sigue reescribiendo la historia del salto con garrocha, consolidándose como el mejor de todos los tiempos y dejando al mundo del atletismo a la expectativa de su próximo desafío.
