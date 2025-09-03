El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos habría pausado el acuerdo de exención de visas que se había anunciado semanas atrás en Buenos Aires. Esta drástica decisión se produce en un momento delicado, en medio del viaje de una comitiva de funcionarios argentinos que se dirigía a la capital norteamericana para cerrar los detalles del entendimiento entre ambas administraciones. El Secretario de Estado, Marco Rubio, estaría preocupado por un escándalo de corrupción que golpea al gobierno argentino, y habría postergado el acuerdo firmado en julio.

Según reveló el sitio Axios, una reconocida fuente de noticias políticas en Washington, el secretario de Estado Marco Rubio decidió suspender una segunda reunión que se iba a realizar esta semana. La preocupación de Rubio se basa en el escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Javier Milei, surgido a partir de la filtración de audios atribuidos al extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Un alto funcionario de la administración Trump consultado por Axios, afirmó: “Digamos que no nos pareció bien” y agregó que es “vergonzoso”.

La comitiva argentina, liderada por el director de la ARCA, Juan Pazo, se enteró de la cancelación del encuentro cuando ya se encontraba en pleno viaje. Los funcionarios argentinos, tras dos días en Miami, finalmente regresaron a Buenos Aires sin lograr el esperado entendimiento.

El procedimiento para que Argentina volviera al Programa de Exención de Visas se había puesto en marcha el 28 de julio pasado, tras una reunión entre la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, y la ministra Patricia Bullrich, junto a autoridades del gobierno de Javier Milei y la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Consultado al respecto, la oficina de prensa de Milei evitó hacer comentarios, argumentando: “No discutimos los detalles de conversaciones diplomáticas privadas”.