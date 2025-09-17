“El auténtico Pirulo” llega a San Juan con humor y emoción en el Teatro Sarmiento

El próximo viernes 26 de septiembre a las 21.30 horas, el Teatro Sarmiento abrirá las puertas de su sala principal para recibir a “El auténtico Pirulo”, la nueva propuesta teatral protagonizada por Mauro Villaverde y Gerardo Coniglio, creadores del popular muñeco gauchito que conquistó al público en redes sociales durante la pandemia. La función, que tendrá lugar en Avenida Alem Norte 34, en pleno corazón de la capital sanjuanina, promete una velada de humor, música y emoción, con entradas que van desde los $25.000 hasta los $30.000 según la ubicación y se pueden conseguir en www.entradaweb.com.

Pirulo Valmaceda nació en un contexto de encierro y pronto se transformó en un fenómeno cultural gracias a su gracia espontánea, su ternura y su carácter sin filtros. Con el correr de los años, Villaverde y Coniglio dieron forma a un personaje que trascendió la virtualidad para instalarse en la escena teatral con propuestas como Las aventuras de Pirulo, Pirulo, una historia de locos, Pirulo titánico y Pirulo se raja. Cada una de estas obras consolidó el vínculo con el público, que encuentra en Pirulo una figura entrañable, cercana y cargada de picardía criolla.

En esta ocasión, el espectáculo se renueva con una trama inédita que muestra a Pirulo decidido a independizarse para emprender un negocio propio: un puesto de frutas y verduras. Lo que al inicio parece un sueño de progreso pronto se complica con la aparición de un inspector fiscal, desencadenando una serie de enredos y situaciones desopilantes. A la historia se suman personajes que aportan frescura y comicidad, entre ellos Marta y Juana, dos vecinas entrañables, y un cantante callejero que completa la atmósfera popular de la obra.

La propuesta cuenta además con la participación de Mariano Garnero, quien aporta versatilidad actoral y musical a un espectáculo que busca emocionar tanto como divertir. “El auténtico Pirulo” mantiene la esencia del personaje, pero se propone dar un paso más con una producción cuidada, una trama sólida y un mensaje que dialoga con la realidad desde el humor.