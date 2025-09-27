La llegada intempestiva del viento sur en la capital sanjuanina cerca de las 20:00 horas de este viernes provocó serios inconvenientes en el suministro eléctrico, dejando a cientos de familias y negocios sin servicio en una zona neurálgica de la Ciudad. El fenómeno climático arrastró consigo ramas y provocó la rotura de cables en diversos sectores, afectando el normal funcionamiento de las líneas de distribución de energía.

Una de las áreas más damnificadas resultó ser la comprendida en las inmediaciones de calle Mitre y Estados Unidos, muy cercana al Hospital de Niños. En esta manzana, un centenar de familias se quedaron completamente a oscuras, sufriendo la interrupción del servicio eléctrico.

Publicidad

La falla se originó en la salida de servicio de una fase del tendido de media tensión. Las primeras hipótesis técnicas indicaron que el desperfecto pudo haberse generado producto del violento embate del viento, que causó la caída de alguna rama sobre el cableado, lo que pudo ocasionar un corto circuito. Otra posibilidad que barajaron los técnicos fue la desconexión de un seccionador, lo que interrumpió la interconexión entre fases y, por ello, el suministro eléctrico se vio paralizado.

La alerta de los vecinos fue el factor principal que movilizó a la empresa distribuidora. Rápidamente, la firma Naturgy tomó conocimiento del masivo corte de luz. Como consecuencia, el operador movilizó al personal de la contratista Ureña para que se dirigiera de inmediato al lugar del desperfecto y tratara de restablecer el servicio a la brevedad posible.

Publicidad

Los operarios de Ureña llegaron a la zona y comenzaron la inspección minuciosa del tendido aéreo. Encontraron la falla que, al parecer, se localizó frente a uno de los negocios ubicado específicamente en calle Mitre, entre Patricias Sanjuaninas y Estados Unidos. A pesar de este hallazgo preliminar, el personal técnico no descartó que otros inconvenientes menores pudieron haber contribuido al colapso de la línea.

La zona afectada por la interrupción del servicio eléctrico resultó ser la manzana delimitada por cuatro arterias principales de la Capital. El corte se extendió por la totalidad de la manzana comprendida entre calles Mitre, Estados Unidos, Rivadavia y Patricias Sanjuaninas. Es importante destacar que la falta de servicio abarcó ambas veredas de todas las calles mencionadas, dejando a la mitad del cuadrante sin luz.

Publicidad

Los tiempos de respuesta y solución fueron una preocupación creciente para los vecinos y, especialmente, para los comerciantes de la zona. Hasta el arribo de los operarios para intentar solucionar la avería, ya había transcurrido más de una hora desde el inicio del corte. Cerca de las 22:00 horas, el problema aún no se había resuelto, lo que aumentó la impaciencia entre los afectados.

Los comerciantes de ese sector de Capital vivieron momentos de preocupación y mantuvieron una actitud de atenta vigilancia sobre el trabajo de los electricistas. La principal preocupación de estos dueños de negocios se centró en la necesidad de poner en marcha sus equipos eléctricos y refrigeradores de forma inmediata apenas se restableciera el suministro, con el objetivo primordial de cuidar su mercadería que, debido a la falta de frío y energía, corría el riesgo de sufrir daños irreparables. La presión por recuperar la normalidad se sintió en la calle, con los vecinos y comerciantes a la espera de que el trabajo del personal de Ureña devolviera la luz a sus hogares y establecimientos. La falla dejó en evidencia la vulnerabilidad de las líneas de distribución ante fenómenos climáticos súbitos.