Este martes por la mañana, unos 100 trabajadores llegaron hasta el ingreso de la Municipalidad de Capital para reclamar respuestas ante la sorpresiva decisión que se conoció en la noche del 1 de enero. Cumpliendo con la política de austeridad que pregonó Susana Laciar durante su campaña, se decidió no continuar con el vínculo de los contratados que habrían ingresado durante el 2023. Los despedidos aseguran que hay personas que cumplen con el tiempo para continuar siendo parte del municipio y pidieron se revea su situación.

Algunos de los trabajadores afectados por la sorpresiva medida, dialogaron con DIARIO HUARPE y explicaron que llevan en sus puestos de trabajo más de 10 años y que no entienden por qué fueron alcanzados por esta disposición.

"Nos parece muy injusta la medida, nosotros no somos ñoquis, trabajamos todos los días desde hace muchos años. Dicen que son 219 personas, pero son más personas las que fueron despedidas. Queremos una solución y que nadie que no lo merezca sea despedido", contó Juan Vera a este medio. Además agregó que fueron notificados por WhatsApp.

Algunos de ellos aseguran que son personal con más de un año de antigüedad. (Foto:DIARIO HUARPE)

En el inicio de la semana laboral, y a primera hora del martes, unas 100 personas se concentraron en el ingreso del municipio capitalino, esperando ser recibidos por la intendenta Susana Laciar para obtener una explicación o conseguir la posibilidad de que se estudie cada uno de los casos.

Una trabajadora que optó por no dar su identidad, explicó que en su caso personal lleva trabajando 7 años como pasante. "Yo no soy contratada del año pasado y sin embargo me despidieron igual. Es mentira que es solo con la gente del 2023. Nos avisaron solo por mensaje y nadie da respuesta de nada", contó la joven.