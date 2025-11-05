Cultura y Espectáculos > Inesperado
El descargo de la esposa de Maxi López a un mes de dar a luz: “Semana intensa”
POR REDACCIÓN
Daniela Christiansson está viviendo un tiempo sensible. La modelo sueca está llegando a su octavo mes de embarazo, por lo que es inminente la llegada del primer varón con Maxi López (con quien también tiene a Elle). Sin embargo, la modelo se encuentra sola en este proceso, ya que su pareja está en Argentina disfrutando de MasterChef Celebrity.
Si bien Maxi López aclaró que se quedará en el país hasta el nacimiento de su hijo y luego regresará a Suiza para acompañar a Christiansson, la modelo ha estado usando sus redes para realizar descargos sobre cómo están siendo sus días.
Recientemente, Christiansson compartió su situación actual, señalando que "no está atravesando su mejor momento". La sueca comentó en sus redes: “Se viene una semana intensa y mi peque sólo me dejó dormir 4 horas anoche”. Además, enfatizó esta realidad con la frase: “Vida de mamá”.
El intendente Sebastián Carbajal denuncia que la cancelación del proyecto científico, financiado completamente por China y ubicado en uno de los mejores cielos del mundo para la astronomía, frena el desarrollo de la región, elimina oportunidades económicas y cercena la soberanía científica argentina.
El intendente Sebastián Carbajal denuncia que la cancelación del proyecto científico, financiado completamente por China y ubicado en uno de los mejores cielos del mundo para la astronomía, frena el desarrollo de la región, elimina oportunidades económicas y cercena la soberanía científica argentina.