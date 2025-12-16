Publicidad
El dólar mayorista tocó su récord en el primer día después del anuncio de la actualización de las bandas

Luego de que el BCRA anunciara que desde 2026 las bandas se ajustarán por inflación, los dólares financieros avanzaron fuerte y el CCL se consolida arriba de los $1.500.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El Banco Central (BCRA) anunció el lunes por la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación. Foto: Gentileza

Tras alcanzar su máximo nominal histórico en $1.455, el dólar oficial mayorista recortó suba diaria de este martes y cerró a $1.451 y quedó a tan solo 4,7% del techo de la banda superior, luego de que el Gobierno modificara su programa monetario de cara a 2026 y actualice el ajuste de las bandas cambiarias por inflación.

El Banco Central (BCRA) anunció el lunes por la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Hasta ahora, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual, pero a partir del 1° de enero de 2026 el ajuste será de 2,5%, la inflación de noviembre.

En ese marco, el tipo de cambio minorista subió $15 y cerró en $1480 en el Banco Nación, mientras que los paralelos acompañan la tendencia alcista del dólar oficial: el MEP sube 0,6% a $1.501,26, mientras que el CCL salta 1,1% a $1.544,11, a la vez que el blue alcanza los $1.500.

Paralelamente, los contratos de dólar futuro se ajustaron a este nuevo cálculo del piso y techo de las bandas cambiarias y suben en todos los plazos. Así, ahora para enero se ubicó en $1.497,50, mientras que para febrero en $1.526, pero las mayores alzas se ubicaronn en mayo con el 1,5% hasta los $1.622, y junio con el 1,4% a $1.656.

