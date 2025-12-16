El dólar mayorista tocó su récord en el primer día después del anuncio de la actualización de las bandas

Tras alcanzar su máximo nominal histórico en $1.455, el dólar oficial mayorista recortó suba diaria de este martes y cerró a $1.451 y quedó a tan solo 4,7% del techo de la banda superior, luego de que el Gobierno modificara su programa monetario de cara a 2026 y actualice el ajuste de las bandas cambiarias por inflación.

El Banco Central (BCRA) anunció el lunes por la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Hasta ahora, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual, pero a partir del 1° de enero de 2026 el ajuste será de 2,5%, la inflación de noviembre.

En ese marco, el tipo de cambio minorista subió $15 y cerró en $1480 en el Banco Nación, mientras que los paralelos acompañan la tendencia alcista del dólar oficial: el MEP sube 0,6% a $1.501,26, mientras que el CCL salta 1,1% a $1.544,11, a la vez que el blue alcanza los $1.500.

Paralelamente, los contratos de dólar futuro se ajustaron a este nuevo cálculo del piso y techo de las bandas cambiarias y suben en todos los plazos. Así, ahora para enero se ubicó en $1.497,50, mientras que para febrero en $1.526, pero las mayores alzas se ubicaronn en mayo con el 1,5% hasta los $1.622, y junio con el 1,4% a $1.656.