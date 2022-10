Si bien no dieron números específicos, desde el EPRE reconocieron que en San Juan aún son pocos los usuarios que se anotaron para seguir recibiendo los subsidios en la tarifa de electricidad.

Oscar Trad, titular del EPRE, explicó en rueda de prensa que "hubo muchos menos inscriptos de lo que se esperaba" y agregó que estás personas automáticamente pasan a la categoría de no tener subsidio.

El funcionario dijo que están llevando adelante una campaña que busca "tratar de incorporar a gente que no está en condiciones económicas de que les retiren el subsidio". Trad agregó que este problema de la falta de adhesión al beneficio no es un problema sólo en San Juan, sino que ha pasado lo mismo en la mayor parte del país y por eso es que se optó por extender el plazo de inscripción.

Trad agregó que una vez que venzan los tiempos para acceder a subsidios comenzarán a aplicar incrementos en las facturas. "Por eso intentamos ubicar a esta gente y bueno los invitamos a que se acerquen al EPRE", invitó el funcionario.

El presidente del ente recordó que para poder acceder al subsidio se debe ingresar a la web de argentina.gov.ar y seguir los pasos para completar el formulario.

Además, el EPRE habilitó una línea con WhatsApp 264-5677184 en la que reciban las dudas y consultas de los usuarios. A esto se suma que los municipios habilitaron lugares para responder a las preguntas de los titulares del servicio.

A nivel nacional

La primera quita de subsidios de luz para el grupo de altos ingresos se postergó un mes a pedido de las provincias que no pudieron identificar a los usuarios de menores ingresos porque no se anotaron en el registro RASE.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, confirmó este martes a Noticias Argentinas que los aumentos de las tarifas de luz que iban a llegar con las facturas de octubre deberán pasar a noviembre dado que recién se aplicarán desde este mes.

Según estimaciones del Gobierno, el 35% de los usuarios de energía eléctrica (sobre un total de 15 millones) no se anotó en el formulario RASE para mantener los subsidios.

De este total una parte puede corresponder a personas que no lo hicieron porque decidieron no solicitar el subsidio, pero desde la Secretaría de Energía creen que gran parte de ese porcentaje son personas que no se inscribieron por falta de información o conectividad, lo cual implica que por su nivel de ingreso deberían seguir subsidiados.