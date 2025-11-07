"El Explorador" llega a San Juan con su exitoso espectáculo infantil musical

La exitosa gira nacional “Aprendamos Explorando” desembarca en el Cine Teatro Albardón el próximo viernes 14 de noviembre a las 18 horas, con un show renovado, lleno de música, color y aprendizaje para toda la familia.

San Juan se prepara para recibir una de las propuestas infantiles más aclamadas del momento. “El Explorador”, el espectáculo musical que ha estado batiendo récords de audiencia en su gira por todo el país durante el 2024, llegará con una función única cargada de novedades.

Bajo el lema “Aprendemos Explorando”, el show promete atrapar al público con un imponente despliegue escénico, coreografías vibrantes, efectos especiales y musicales con un contenido educativo. La obra está diseñada para ser una experiencia lúdica y divertida, que combina dosis de comicidad con momentos de gran belleza visual, logrando entretener no solo a los más pequeños, sino a toda la familia de principio a fin.

El elenco está liderado por la brillante actuación de Rodri Esmella, un artista aclamado por la crítica que da vida al carismático personaje de “El Explorador”. Junto a un gran equipo en escena, Rodri guía al público a través de una aventura donde la curiosidad y el aprendizaje son los verdaderos protagonistas.

Una gira renovada con el sello de calidad de siempre

Luego de un año exitoso, “El Explorador” regresa con un show renovado que incluye nuevos números musicales y sorpresas, manteniendo la alta calidad que el público ya identifica con la marca. La producción ha puesto especial cuidado en crear una experiencia integral que deslumbre los sentidos y deje una huella positiva en los niños.

Las entradas para esta función única ya se encuentran a la venta a través de la plataforma entradaweb.com.ar, en el siguiente enlace: https://www.entradaweb.com.ar/evento/b2e34794/step/1. Se recomienda adquirirlas con anticipación para asegurar el lugar en lo que promete ser una tarde inolvidable de teatro, música y diversión familiar en Albardón.