El fin del "1 a 1": el peso chileno se dispara y encarece más de un 60% el verano en Chile

Con el inicio de la temporada estival, miles de turistas argentinos, principalmente de San Juan, preparan su viaje a Chile. Sin embargo, el escenario cambiario que encontrarán es drásticamente distinto y más oneroso que el del verano pasado. Mientras que en enero de 2025 el peso chileno y el argentino casi se equiparaban, hoy la relación muestra una brecha que supera el 60%, haciendo que el país trasandino sea sensiblemente más caro.

A fines de diciembre de 2025, $1.000 pesos chilenos (CLP) equivalen a un rango de entre $1.640 y $1.700 pesos argentinos (ARS), según se consulte el tipo de cambio oficial o el blue. Este valor, uno de los más altos del año, marca un contundente alejamiento del "casi 1 a 1" que facilitaba las compras y el turismo hace doce meses.

La evolución a lo largo de 2025: un camino constante de encarecimiento

La tendencia a lo largo del año ha sido claramente alcista para el peso chileno, reflejando su fortalecimiento progresivo frente al argentino:

Enero 2025: $1.000 CLP ≈ $1.000 - $1.050 ARS.

Primer trimestre: Superó los $1.100 ARS.

Mitad de año: Se ubicó cerca de $1.250 ARS.

Agosto: Avanzó hacia los $1.350 ARS.

Septiembre-Octubre: Alcanzó picos cercanos a $1.550 ARS.

Diciembre 2025: Se estableció entre $1.640 y $1.700 ARS.

Este recorrido implica que, solo por el efecto del tipo de cambio, los gastos en Chile son entre un 55% y un 65% más caros para los argentinos en comparación con el verano anterior, independientemente de la inflación local chilena.

Factores políticos y económicos que profundizan la brecha

El escenario se ha visto influenciado recientemente por un factor político-económico en Chile. Tras las elecciones presidenciales y el triunfo de José Antonio Kast, el mercado cambiario chileno ha mostrado una tendencia a la baja en el precio del dólar.

Un dólar más barato en Chile se traduce automáticamente en un peso chileno más fuerte. Este fortalecimiento, aunque puede ser positivo para la economía interna del país, perjudica directamente el poder adquisitivo de los turistas argentinos, ya que se necesitan más pesos argentinos para obtener la misma cantidad de pesos chilenos.

Un verano con el presupuesto ajustado

El panorama actual obliga a los viajeros a realizar cálculos más exhaustivos. Chile sigue siendo un destino predilecto por su proximidad y oferta, pero la ecuación financiera ha cambiado.

Los $1.000 CLP, que el verano pasado casi se intercambiaban a la par, se han convertido hoy en un símbolo de este nuevo contexto económico que impacta en cada gasto cotidiano: desde el alojamiento y la comida hasta las compras en supermercados y centros comerciales. El verano 2025-2026 llega, así, con la calculadora como un elemento indispensable en la maleta de los turistas argentinos que decidan cruzar la cordillera.