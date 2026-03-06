Electrodomésticos más baratos, pero menos ventas: la morosidad en cuotas supera el 40%

A pesar de las rebajas de precios y las promociones en cuotas, el mercado de electrodomésticos atraviesa un momento crítico en Argentina. Los datos más recientes muestran que las ventas continúan en caída y la morosidad en los créditos para comprar productos como televisores, heladeras o lavarropas ya supera el 40%.

Según cifras oficiales difundidas por la Agencia Noticias Argentinas, la mora en las financiaciones pasó del 14,8% al 41,2%, lo que refleja la dificultad de muchos hogares para sostener el pago de las cuotas en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.

El problema se da incluso con precios más bajos. Un relevamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indica que los electrodomésticos bajaron en promedio un 6,6%, mientras que el índice de precios al consumidor a nivel nacional aumentó 31,5% durante 2025.

Un ejemplo concreto es el de los lavarropas: un modelo de carga frontal de 6 kilos que el año pasado costaba alrededor de $750.000 hoy se consigue cerca de $500.000.

Sin embargo, la baja de precios no logró reactivar el consumo.

Ventas en retroceso

Las ventas de electrodomésticos cayeron un 18,6% en unidades durante el último trimestre de 2025 si se compara con el mismo período del año anterior.

El retroceso se observa en casi todos los segmentos del sector:

Línea blanca (heladeras, lavarropas, cocinas): -10,1%

Línea marrón (televisores y equipos de audio): -22,1%

Línea gris (informática): -26,8%

Pequeños electrodomésticos: -25,2%

Ante este escenario, muchos comercios acumulan grandes volúmenes de stock y algunos ya comenzaron a modificar su estrategia comercial. También se amplió la oferta de productos importados, principalmente provenientes de China y Turquía.

Cuotas cada vez más difíciles de pagar

El mayor problema para el sector está en el financiamiento. La mayoría de las compras de electrodomésticos se realiza en cuotas, pero cada vez más clientes dejan de pagarlas.

De acuerdo con datos del sistema financiero, la morosidad en varias cadenas comerciales se disparó durante el último año:

Frávega: pasó del 13% al 39%

Cetrogar: subió del 17% al 48%

Megatone: cerca del 43%

Carsa: alrededor del 38%

Naldo Lombardi: cerca del 25%

Uno de los casos más extremos es el de Coppel, donde la morosidad llega al 70%.

Los altos costos del financiamiento explican parte del problema. En algunos casos, el costo financiero total de los créditos puede llegar al 880% anual, muy por encima de la inflación y de la evolución de los salarios.

Presión sobre fabricantes y comercios

La combinación de ventas en baja, cuotas impagas y costos financieros elevados genera un fuerte impacto en la rentabilidad del sector.

Fabricantes como Electrolux y Peabody, junto con cadenas de retail como Frávega, Cetrogar y Megatone, atraviesan lo que analistas del sector describen como un “cuello de botella” financiero.

La situación pone en riesgo la continuidad de algunos actores del mercado y ya provocó casos recientes de empresas con dificultades para sostener su producción.

Un mercado frenado por el bolsillo

En síntesis, el sector de electrodomésticos enfrenta una paradoja: los precios bajan, pero el consumo no se recupera.

Con salarios que aún no logran recomponerse y créditos cada vez más caros, muchos hogares directamente dejan de comprar o no logran terminar de pagar lo que financiaron, un escenario que mantiene en alerta tanto a fabricantes como a las grandes cadenas comerciales del país.