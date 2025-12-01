El furioso de la novia de Benjamín Vicuña con una indirecta a la China Suárez

La actualidad del espectáculo se vio agitada por la reciente publicación de Anita Espasandin, quien compartió una conmovedora dedicatoria de cumpleaños para Benjamín Vicuña. La novia del actor chileno subió varias imágenes y videos en su Instagram donde se la veía disfrutando de su amor con Vicuña, en viajes y aventuras. Sin embargo, el gesto romántico de Espasandin atrajo críticas por parte de los haters.

La controversia se encendió porque, según los usuarios, en ninguna de las fotos publicadas se veía a los hijos de la pareja. Un usuario de Instagram la criticó directamente: “Ni una foto con familia ensamblada, se ve que son solo los dos”. Ante este cuestionamiento, Anita Espasandin explotó y se defendió con firmeza: “No vas a encontrar en este Instagram fotos con hijos ensamblados. No necesito subir nada”.

La discusión escaló cuando la misma persona continuó, sugiriendo una conexión con la ex pareja de Vicuña: “La China un poco de razón tiene en esta”. Lejos de ignorar el comentario, Espasandin le retrucó de forma contundente: “Si estás al pe..., rompeme los h... un rato, a vos no te bloqueo”.

Posteriormente, en otro comentario, Anita Espasandin detalló la razón detrás de su decisión de mantener la privacidad de los menores. La modelo explicó que su postura es cuidar a los niños durante las vacaciones y paseos familiares: “Los chicos disfrutan viajes en donde no se agotan, con familia cerca, con miles de fotos, pero que quedan en el ámbito privado como debe ser”.