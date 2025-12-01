La foto de Luisana Lopilato que despertó rumores de embarazo

Luisana Lopilato compartió recientemente un emotivo posteo navideño desde Vancouver, lugar donde reside con Michael Bublé y sus cuatro hijos. La publicación de la actriz, que mostró la intimidad del armado de la decoración y la unión familiar, terminó por desatar un inesperado debate y rumores entre sus seguidores sobre un posible embarazo.

El posteo se realizó mientras la actriz reflexionaba sobre el cierre de un proyecto laboral y su regreso a la rutina familiar en Canadá. Luisana expresó la dualidad de estas transiciones: “Cada vez que estoy terminando un proyecto, mis amigos y la gente que me conoce bien siempre me preguntan lo mismo: ‘¿Y ahora? ¿Cómo te vas a sentir?’ Porque es verdad… durante 8, 10, 12 semanas vivís casi 24/7 con gente nueva. Personas que al principio son desconocidos, pero que de repente ves más que a tu propia familia, más que a tus amigos. Y ahí, sin darte cuenta, empezás a quererlos, a admirarlos, a desear que formen parte de tu vida para siempre".

Lopilato describió cómo sentía el final de las grabaciones: “Y sí… cuando se termina, lo siento. Lo siento de verdad. Los primeros tres días estoy medio perdida, como sin saber muy bien qué hacer con tanto silencio, con tanto espacio libre que antes estaba lleno de cámaras, voces, energía, risas, trabajo, mates, desafíos".

Sin embargo, el retorno a casa significaba una recarga de energía familiar. La actriz detalló lo que sucede al regresar: “Pero después de esos tres días… aparece lo más lindo. Vuelvo a mi casa y empiezo a llenarme de todos esos momentos que me dan vida: mis hijos contando historias, las risas, bailar en la cocina, cantar, decorar cookies, abrazar a mis papás cuando vienen, sentir la casa llena de amor. Y ahí me doy cuenta de lo rápido que pasa la vida. Antes lo decía sin pensarlo… ahora lo veo. Lo veo en ellos, en mis hijos creciendo, en mis papás. Y agradezco".

Luisana concluyó su mensaje destacando su gratitud y enfoque renovado: “Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo: por darlo todo en el set, por conocer gente increíble, por aprender, por crecer… y también por volver a mi casa y recargarme de lo más importante. Y así, entre el fin de un proyecto y el comienzo de otro, Dios me vuelve a acomodar el corazón. Y de repente, todas mis áreas, mi mente, mis emociones, mi concentración se alinean otra vez. Lista para volver a empezar".

El carrusel de fotos que acompañó el texto mostró la intimidad del armado navideño. Se observó a Luisana y Michael Bublé junto a sus cuatro hijos, vestidos con pijamas navideños, colocando adornos en un enorme árbol. En las imágenes se reflejó la unión familiar, con los chicos colaborando entre risas y Bublé abrazando cariñosamente a Lopilato.

No obstante, fue la última fotografía la que despertó las alarmas. La toma, un primer plano de un adorno personalizado con la inscripción “The Bublé Family”, también mostraba las medias navideñas colgadas junto a la chimenea. En esa hilera de medias (o botas) se podían contar siete, y aunque seis contaban con su inicial correspondiente, la última aparecía completamente en blanco.

Este pequeño detalle desató inmediatamente una ola de especulaciones sobre un posible nuevo integrante. Los seguidores se expresaron preguntando si venía un nuevo integrante, y entre los comentarios se leían referencias a que había “una media sin inicial”. Otros seguidores directamente preguntaron “por qué hay una bota de más” o interpretaron el gesto como un anuncio velado, con mensajes como “¿Se viene baby?”, “Otro bebé” o “Hay una botita chiquita al final… queremos una Lu”.