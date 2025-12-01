Shakira confesó con qué famoso argentino tiene una conexión especial

La colaboración entre Shakira y Bizarrap ha representado un momento clave en la trayectoria de la artista colombiana, cuya conexión profesional y personal fue el foco de una reciente entrevista exclusiva.

Durante la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cantante habló con Marley en el programa Por el mundo (Telefe) y compartió detalles sobre el vínculo que generó con el productor argentino, y cómo este se manifestó en el estudio de grabación.

Shakira relató que el proceso creativo de la famosa Sesión 53 le trajo una sensación de alivio y ligereza: “Me acuerdo después de escribir la Sesión 53, me sentí tan liviana. Como que lo necesitaba, ¿no?”, expresó, subrayando el efecto liberador que tuvo para ella la creación de este tema.

La afinidad profesional entre ambos se hizo evidente gracias a una marcada obsesión compartida por el detalle y el perfeccionismo en el trabajo. La artista destacó el nivel de exigencia que ambos aplican: “Yo digo que Biza es mi consuelo porque me doy cuenta que no soy la única loca obsesiva que se queda con una mezcla hasta el último momento. O sea, Bizarrap es igual”.

Continuó describiendo la personalidad del productor argentino con admiración. “Es igual, es igual. Es obstinado y perfeccionista y, sobre todo con la parte sónica, es como un científico loco que no acaba nunca, no quiere entregar la música, no la quiere entregar. Y a mí me pasa igual”. Finalmente, la colombiana destacó la conexión única que los une: “Y digo que bueno, he encontrado mi par, en ese sentido. Dios los cría y ellos se juntan”.