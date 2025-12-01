El ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés, en el marco de la ronda de mandatarios provinciales que impulsa el presidente Javier Milei para garantizar mayorías en el Congreso de cara al tratamiento del Presupuesto 2026.

Corrientes fue la única provincia donde la fuerza Provincias Unidas se impuso en las últimas elecciones, con el 33,91% de los votos, mientras que el oficialismo nacional quedó en segundo lugar con el 32,68%. Aunque Santilli mantendrá el encuentro con Gustavo Valdés, desde el 10 de diciembre la conducción provincial quedará en manos de su hermano, Juan Pablo Valdés, mientras que el actual mandatario pasará al Senado local.

Las reuniones que encabeza Santilli buscan asegurar respaldo legislativo para el Presupuesto del próximo año, sostener el equilibrio fiscal y acelerar el tratamiento de las reformas laboral, penal y tributaria. El objetivo es consolidar consensos antes del recambio legislativo de diciembre.

La agenda del ministro incluye el análisis de la situación fiscal de cada provincia, la continuidad de obras públicas consideradas prioritarias y el avance de los proyectos que impulsa el Ejecutivo Nacional. Santilli afirmó que el Gobierno trabaja para obtener las mayorías necesarias en el Congreso y avanzar con las reformas estructurales promovidas por La Libertad Avanza.

La excepción sanjuanina: Orrego viajó a Buenos Aires

Si bien Santilli mantiene reuniones en cada provincia, en el caso de San Juan la dinámica fue inversa. El 10 de noviembre pasado, el gobernador Marcelo Orrego viajó a Buenos Aires para mantener un encuentro en Casa Rosada junto al designado ministro del Interior y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La reunión se enmarcó en la ronda de diálogo que el Gobierno Nacional sostiene con los mandatarios provinciales, en este caso vinculada al debate del Presupuesto 2026. Tras el encuentro, Orrego explicó que se abordaron “las reformas que el Estado nacional planea llevar adelante en el Congreso, como la laboral, la impositiva, la fiscal y la reforma integral del Código Penal”.

Desde su llegada al Ministerio del Interior, Santilli ya se reunió con Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), además de Marcelo Orrego por San Juan.

El Gobierno busca fortalecer el vínculo con el interior del país y sostener un diálogo directo con las provincias, con la mira puesta en la segunda etapa del mandato presidencial.