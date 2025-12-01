El estreno televisivo de Las chicas de la culpa en El Trece, el exitoso ciclo teatral que saltó a la pantalla chica, tuvo como invitado estrella al actor y productor Adrián Suar. El programa, conducido por el cuarteto de humoristas integrado por Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias, se consolidó como un espacio de entrevistas distendidas, juegos y el humor ácido característico de las comediantes.

En un ambiente relajado y de mucha complicidad, Suar se sumó al juego de las confidencias y las bromas, que incluyeron chistes sobre retoques estéticos y canjes. Sin embargo, el punto más alto de la noche fue la revelación de una anécdota inédita que involucra a su gran amigo, el galán de telenovelas Gustavo Bermúdez.

Al ser consultado directamente por Connie Ballarini sobre si alguna vez había concretado un trío sexual con el protagonista de ficciones como Celeste y Nano, Suar desató las risas del estudio con una respuesta inesperada y muy sincera, que se centró en un deseo juvenil nunca consumado.

"No, pero yo he intentado siempre y nunca lo logré, sobre todo en la edad de los 20 y pico hasta los 28," confesó el actor sobre su objetivo de juventud.

El gerente de programación de El Trece explicó que su intención era, en realidad, competir o compartir la atención de las mujeres que salían con su amigo. "Tratar de poder robarle las chicas que él ganaba fue mi objetivo durante muchos años. Robarle. Me daba mucha envidia que tenía mucho levante y yo no. Yo lo sufrí mucho y se lo he dicho," relató Suar.

La anécdota se volvió aún más personal cuando recordó un pedido puntual que le hizo a Bermúdez en el pasado. "Y le he pedido, recuerdo de muy jovencito, una situación ocasional que ahí tuvo. Y le pedí, por favor, que me dejara participar. Le pedí y no quiso," reveló.

Más adelante en la charla, Suar resumió el motivo del rechazo de su amigo con tono jocoso. "Entiendo lo que vos decís, la pregunta de si armé un trío con Gustavo. Yo quise en algún momento participar y Gustavo me dijo que no, que esas cosas no le gustan, que era un promiscuo," compartió, dejando en claro que el tono de la charla era puramente humorístico.

Ante la pregunta de las conductoras sobre la posibilidad de concretar el trío en la actualidad —“¿Te reirías o te podrías concentrar?”—, Suar fue categórico sobre su reacción. "No, no me podría concentrar. Querría acaparar todo el centro de la escena. Le tendría que decir ‘dejame un espacio’. Además, con esa voz que tiene tengo todo para perder," bromeó.

Finalmente, el actor sentenció que, si lo hubiera hecho, el único propósito habría sido vivir la experiencia con su gran amigo: "Lo haría para vivir una anécdota con mi hermano, con mi amigo. Pero no lo hice antes y ahora es imposible."