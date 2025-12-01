Cuatro vestidores y cero vecinos: así es la mansión que construye Wanda Nara

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez celebraron su primer año de novios, con Icardi obsequiándole un gran ramo de rosas en forma de corazón, similar al que le había dado a su ex, Wanda Nara respondió mostrando imágenes de cómo avanza su nueva "casa de los sueños".

Este proyecto se está llevando a cabo en El Yacht, en Nordelta, el mismo barrio donde conoció a Martín Migueles. De a poco, el sueño de la conductora parece tomar forma. Wanda había contado que la está construyendo de cero para plasmar todo lo que quiere y cumplir los deseos de sus hijos.

Según las fotografías compartidas, el interior de la residencia está bastante avanzado. En estos momentos, están empezando a encargarse del parque, donde se instalará la pileta y la nueva vegetación.

La casa ofrecerá una vista directa al Delta. Wanda Nara había contado que desea que su casa dé directamente al agua para poder tener su propio muelle y así poder viajar a Uruguay, país donde también posee una nueva mansión. Junto a las imágenes de su hogar, la conductora escribió: "Mi proyecto".

Sin dudas, esta será una mansión gigante, a la que pudo acceder poniendo su casa de Santa Bárbara como parte de pago. La propiedad contará con características de lujo y privacidad extrema. Wanda Nara también había adelantado que no tendrá vecinos, puesto que Martín Migueles habría comprado los terrenos cercanos.

Además, la mansión contará con cuatro vestidores, diseñados para toda su ropa, sus zapatos y carteras, elementos que tiene planeado recuperar. Respecto a sus hijos, cada uno tendrá una habitación propia, más una destinada para invitados y otra para cada novia o novio.