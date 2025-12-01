Ante la posibilidad de un nuevo recorte en el Estado nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) analiza adelantar el paro anunciado el pasado 27 de noviembre. Según informaron desde el gremio, el Gobierno de Javier Milei evalúa concretar un ajuste que alcanzaría al 10% de la planta total, lo que representaría unos 28.000 despidos antes del 31 de diciembre.

Los posibles recortes afectarían a trabajadores de organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.

Publicidad

La medida de fuerza había sido programada para el día en que el Congreso comience a tratar la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Sin embargo, ante la amenaza de despidos masivos, ATE evalúa modificar esa fecha y concretar el paro de manera anticipada.

En este contexto, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Aseguró que el funcionario “viene por los trabajadores” y reiteró que “el sector público no resiste más ajustes”. También exigió la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre.

Publicidad

Aguiar sostuvo que el posible recorte “no se trata de un tema presupuestario”, y afirmó que los trabajadores contratados representan “menos del 0,5% del gasto total”, mientras que la deuda externa “supera el 25%”. Además, cuestionó que el Gobierno pretendería reconfigurar el Estado para priorizar intereses de grandes grupos económicos.

Para el gremialista, el rol del área laboral dentro del Ejecutivo refuerza esa postura, al señalar que está bajo conducción de un equipo jurídico vinculado a Techint. Según indicó, esa situación confirma la orientación que el Gobierno busca imprimirle a las políticas públicas.