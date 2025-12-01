Emilia Attias reveló por qué nadie invita a Wanda Nara a las fiestas

La polémica se desató luego de que Wanda Nara reprochara abiertamente a los participantes de MasterChef Celebrity que no la estaban invitando a sus juntadas. Este reclamo inicial llevó a que los concursantes culparan a Maxi López de haberlos delatado. Sin embargo, la conductora continuó ausentándose de las reuniones posteriores, a excepción del cumpleaños del Turco Husaín.

Recientemente, Emilia Attias explicó la verdadera razón detrás de la ausencia de Nara en los encuentros grupales. Attias, una de las participantes, se refirió específicamente a la inasistencia de Wanda al cumpleaños de Eugenia Tobal, a diferencia del resto de sus compañeros.

Emilia Attias confesó que la distancia de Wanda y del jurado no es opcional: "No la dejan, ni que el jurado ni ella se metan con nosotros. Es re loco, pero lo entiendo". La actriz detalló que esta es una de las "reglas del certamen", aunque reconoció que desconoce el motivo exacto de la normativa.

La intención de esta regla, según Attias, es evitar generar "ciertos favoritismos" y garantizar que se mantenga una "cierta distancia". Pese a esta distancia impuesta por la producción, Attias aseguró que el trato es bueno: "Nos respetan bien todos y son muy amorosos con nosotros". Con esta explicación, la actriz aclaró la situación e indicó que ella comprende que Wanda Nara deba "tome la distancia necesaria de los concursantes". Esta declaración de Attias sorprendió, especialmente tras días de rumores sobre la supuesta renuncia de Eugenia Tobal por sentirse incómoda con las devoluciones de Germán Martitegui.

Sin embargo, hay que recordar que esta regla tiene excepciones o matices. Wanda Nara sí asistió a la fiesta de cumpleaños del Turco Husaín, y lo hizo acompañada por Martín Migueles. Se considera relevante que Migueles es amigo de Maxi López, lo que podría haber influido en su presencia. Esta situación se suma a otras quejas previas de los concursantes, quienes manifestaron que el ex de la conductora gozaría de ciertos beneficios o privilegios por sobre ellos, dejando la duda si el distanciamiento es netamente profesional o si existe algún problema de convivencia.