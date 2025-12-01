Encuentro de estrellas: la salida de Lali, Rosalía, Emilia Mernes y Úrsula Corberó

El paso fugaz de Rosalía por Argentina, en plena promoción de su aclamado álbum Lux, dejó una huella imborrable, no solo por su éxito de crítica y reproducciones, sino por un encuentro estelar que se robó todas las miradas en las redes sociales.

Este domingo, la atención se centró en la publicación de Lali Espósito, quien compartió en sus plataformas digitales las postales de una cena íntima y de alto voltaje que tuvo lugar el viernes. La cantante argentina, estrella de hits como “Fanático” y “Payaso”, deslumbró a sus seguidores al mostrarse junto a la cantautora catalana y otras figuras de talla internacional: la actriz Úrsula Corberó y la cantante Emilia Mernes.

En las imágenes, capturadas en la cava de un restaurante, se ve a Lali Espósito abrazada a la intérprete española, coronando un encuentro que ella misma resumió: “Rosalía en Argentina”.

La velada no solo destacó por la presencia de las artistas, sino también por el tierno momento de Úrsula Corberó. La actriz de La casa de papel, quien se encuentra instalada en el país mientras transita su embarazo de su primer hijo junto al Chino Darín, posó luciendo su pancita en una de las instantáneas, justo al lado de Emilia. Ambas figuras internacionales completaron el grupo, que también fue fotografiado en compañía de un muchacho.