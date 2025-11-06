El Ministerio de Gobierno de San Juan acompañó este miércoles el acto conmemorativo por el 204° aniversario de la Policía Federal Argentina. La ceremonia se desarrolló frente a la plaza 25 de Mayo y contó con la participación de autoridades provinciales, municipales y representantes de la fuerza.

En representación del Gobierno provincial, la ministra Laura Palma asistió al evento junto a la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro. También estuvieron presentes el ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Jorge Lima, y funcionarios de distintas áreas.

El acto fue presidido por el director de la Agencia Regional Federal Cuyo, Comisario Mayor Leonardo Javier Bracamonte, quien encabezó la entonación del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, se realizó un homenaje a los policías caídos en el cumplimiento del deber, reconociendo su entrega y compromiso con la seguridad pública.

Durante su discurso, el Comisario Mayor Bracamonte destacó el esfuerzo de los integrantes de la Policía Federal y el acompañamiento de sus familias. Señaló además la importancia de mantener una fuerza moderna, profesional y cercana a la comunidad, en línea con los desafíos actuales en materia de seguridad.

Como parte del acto, varios oficiales y agentes de la Policía Federal Argentina fueron distinguidos por su desempeño en distintas áreas de servicio. La jornada concluyó con el tradicional desfile de efectivos, que cerró la celebración por los 204 años de la institución.