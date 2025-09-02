Política
El gobierno decidió intervenir en el mercado cambiario para calmar el dólar
POR REDACCIÓN
El Gobierno argentino anunció hoy que intervendrá directamente en el mercado libre de cambios con el objetivo de calmar al dólar y contribuir a su liquidez y normal funcionamiento. La noticia fue dada a conocer por el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), en lo que representa un giro en la política cambiaria tras dos meses de volatilidad en la previa electoral.
Esta medida implica un abandono, al menos temporal, del esquema de bandas de flotación que formaba parte del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo ese esquema, el Gobierno o el Banco Central no podían vender dólares hasta que la divisa tocara el techo de la banda, que actualmente ronda los $1.470 por dólar. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a Infobae que el FMI fue consultado y dio su visto bueno para el anuncio.
La intervención ya generó repercusiones inmediatas en el mercado. Poco antes del tuit de Quirno, el dólar mayorista se cotizaba a $1.370, unos $100 por debajo del techo de la banda. Tras el anuncio, operadores como Francisco Díaz Mayer de ABC Mercado de Cambios, observaron un retroceso de los compradores y una marcada reducción en los precios. El valor del dólar descendió de un rango de $1.378-$1.380 a niveles de $1.355-$1.366, aunque con operaciones de poca fluidez.
Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, agregó que el mercado opera ahora con bajas significativas respecto de la apertura, lo que evidencia que "el anuncio y la intervención de primera hora generó un cambio de expectativas respecto del tipo de cambio". Ambos expertos sugieren que la tendencia bajista podría continuar si los vendedores mantienen la disposición a aceptar precios por debajo de $1.360 por unidad.
Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
La rápida respuesta policial, alertada por las cámaras de seguridad, frustró un intento de robo en un taller metalúrgico de la Capital. Dos hombres fueron aprehendidos en el interior del establecimiento, mientras intentaban sustraer materiales de reparación agrícola que ya habían cargado en un carro.
El Ministerio de Defensa se prepara para un cambio de liderazgo, ya que Luis Petri dejaría su cargo para asumir como diputado, en el caso que gane. La Casa Rosada evalúa perfiles técnicos y políticos para esta vacante clave, mientras su sucesor deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con el equipamiento militar, las prestaciones sociales de los efectivos y la situación de organismos clave.
ONGs, instituciones, organizaciones sociales, empresas, y personas comprometidas con la justicia social y ambiental, que cuentan con el apoyo de GRUPO HUARPE, se unen y lanzan “Unidos por el Agua”, una campaña solidaria que busca acompañar y visibilizar el legítimo reclamo de las comunidades indígenas, pequeños productores y familias rurales en el sureste de San Juan.