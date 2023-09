Desde este lunes, el doctor David González asumió el cargo de director del Hospital San Roque, en Jáchal. En el acto de asunción, estuvieron presentes el secretario técnico, Dr. Juan Pablo Pacheco y el subsecretario de Medicina Preventiva, e intendente electo, Matías Espejo.

Al comienzo del acto, el secretario técnico señaló que “es muy grato poder acompañar al Dr. González en la función que va a emprender desde este momento”. Por cuestiones de agenda, la ministra de Salud no pudo estar en el acto de asunción, pero envió los saludos protocolares por la nueva etapa que deberá afrontar el nuevo director.

Por su parte, Matías Espejo manifestó que “es un placer estar en un momento tan importante y trascendental para todo el equipo de salud, para toda la población y para el Ministerio de Salud Pública. Ustedes son artífices de esto, conocen a David como un compañero de trabajo, también lo han conocido como cabeza de equipo y creo que todos pueden dar cuenta del tipo de persona y profesional que es el doctor González”.

Y continuó: “Le va a tocar una enorme tarea que es darle continuidad al proceso de afianzarnos en una nueva casa, con nuevas prestaciones, con una nueva mirada, sin perder la humanidad, pero entendiendo que tenemos que progresar no solo en el número, sino también en el tipo de prestaciones y el nivel de complejidad”.

“La ministra y el equipo te delegan esta enorme responsabilidad y esta enorme tarea que es darle continuidad a este proceso, continuar el tiempo que nos permitan y que tenga que ser, que nosotros pretendemos que sea muchos años más, llevando adelante este hospital y esta comunidad”, finalizó.

Para cerrar, el flamante director saludó y agradeció a las autoridades, equipo de Salud y público en general, “es una gran satisfacción poder cumplir la función que se me propone, con el compromiso de trabajar como siempre lo hemos hecho en equipo con todo el personal. He podido trabajar en diversas áreas donde he visto la capacidad de cada uno de los sectores, que siempre se han desempeñado muy profesionalmente y a la altura de las circunstancias”.

“Así que agradezco el compromiso y la actitud para llegar a la población y poder cubrir sus necesidades sanitarias, que tanto a veces se necesitan. La idea es continuar conformando equipos de salud para que podamos llegar a las zonas donde más se requieran. Estoy muy feliz por el reconocimiento y la posibilidad de desempeñar este cargo”, concluyó.