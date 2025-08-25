Un sanjuanino se transformó en el protagonista de un hecho policial en horas de la madrugada de este sábado, cuando logró frustrar un robo y entregar al ladrón a las autoridades. Todo ocurrió en el interior del Barrio del Carmen, en Capital.

El ladrón fue reducido y aprehendido por la policía. (Foto gentileza)

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el damnificado escuchó ruidos en la puerta de su casa y, al salir, advirtió que un joven intentaba sustraer el estéreo de su auto, que había dejado estacionado en la vía pública.

De inmediato, actuó con rapidez, forcejeó con el intruso y consiguió reducirlo en el lugar. Luego, llamó al 911 para solicitar la intervención policial.

Minutos más tarde, efectivos se hicieron presentes en el domicilio y formalizaron la detención del sospechoso, identificado como Illanes, de 22 años. El delincuente quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que continuará con las actuaciones correspondientes.